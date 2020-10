Unes 300 persones mostren el seu "escalf" als presos polítics tancats a Lledoners

Unes 300 persones s'han concentrat, aquest 12 d'octubre al matí, a l'esplanada de Lledoners per mostrar el seu "escalf" als líders independentistes empresonats. L'acte, convocat per la plataforma Free Junqueras, ha comptat amb l'assistència de molts veïns de Sant Vicenç dels Horts, entre ells l'exalcaldessa republicana Maite Aymerich, successora de Junqueras en l'alcaldia. Aymerich ha subratllat la necessitat d'assolir "la república catalana" i d'obtenir una majoria independentista en els propers comicis catalans. També hi ha estat present el pare de l'exvicepresident, Artur Junqueras, qui ha exigit "l'amnistia" dels polítics. "El poble que resisteix és el que guanya", ha exclamat.