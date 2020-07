Buch: «Si algú té dubtes, que pregunti a Madrid»

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va assegurar ahir que els dubtes legals que es plantegen arran de la sanció de 100 euros imposada en la normativa d'ús obligat de mascaretes als espais públics s'han de «dirigir a Madrid, que és qui va fer la norma». El conseller va assegurar que «allò que fa la policia catalana és complir la norma, i si aquesta norma està mal dictada o s'ha de canviar, ens haurem d'adreçar a qui pertoqui, que és el Govern d'Espanya», va indicar.

D'aquesta manera, el conseller va deixar clar que els Mossos d'Esquadra «hauran de sancionar» a totes aquelles persones que no portin mascareta, «igual com ho fan quan algú va a més de 120 km per hora o quan algú se salta un Stop», va reblar.

Les sancions de 100 euros previstes en la nova normativa es regulen a través de la Llei de Salut Pública de Catalunya, i correspon als ajuntaments i a la generalitat garantir-ne el compliment, tal com queda recollit al Diari Oficial de la Generalitat.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar dimarts durant l'anunci de l'enduriment de la norma decretada pel Govern central fa dos mesos que hi hauria sancions per incompliment perquè és habitual en totes les normes, però que la voluntat «no és la sanció» sinó que la ciutadania «sigui conscient de la seva importància».