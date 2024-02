El Carnaval infantil i el Barraval han omplert de gresca el centre de Figueres. Ambdós actes, organitzats per associacions de la ciutat, van tenir lloc el passat dissabte.

D'una banda, i per segon any consecutiu, les entitats de lleure de Figueres van impulsar i organitzar un carnaval pels més petits. Es va celebrar a la Rambla. A les 16 hores de la tarda es va donar el tret de sortida a les diferents activitats que havien preparat les més de vint entitats que hi col·laboraven. Més tard, a les 18 hores, va arribar l'esperat moment del concert d'animació infantil. Aquest any, els protagonistes van ser el grup de La Tresca i la Verdesca. Va ser "un concert divertit i entretingut, que posava el punt final a una jornada d'activitats per totes les famílies de la comarca", segons els organitzadors.

Barraval

Paral·lelament, a la Plaça Catalunya es començava a escalfar els motors del Barraval 2024, que va començar a les 20 hores. El correbars de Figueres comptava amb una novetat molt important: enguany la festa final es va traslladar a la mateixa plaça on començava. Allà, a les 23 hores, hi van tenir lloc els concerts d'Ona Giner, Daniel Gon i DjRyna.

El Barraval va comptar amb la participació de més de 500 participants i de 8 bars que van oferir tapes, canyes, vi o ratafia.

Premis

Durant la festa, es van anunciar els premis a millor disfressa i millor bar. El guardó a millor disfressa, que és decidit pel jurat del Barraval, va ser atorgat al grup anomenat 'La suciedad de la nieve'. Una colla que, amb les seves disfresses, feien referència a l'última pel·lícula de J.A. Bayona, 'La sociedad de la nieve', basada en el llibre homònim de Pablo Vierci, que relata l'accident del Vol 571 de la Força Aèria Uruguaiana a la serralada dels Andes el 1972. El segon premi va ser pel grup de OnlyFlams.

Pel que fa al premi a millor bar, que és decidit per votació popular, ha estat pel Cafè del Casino.

El Barraval va ser organitzat pel Casal de la Figa i el Consell Local de Joventut de Figueres.

"Exemple de la importància del teixit associatiu per Figueres"

Després que el Consell Local de Joventut de Figueres (CLJF) expressés el seu malestar per les actituds del govern respecte a l'organització d'El Rampell (les barraques) de les Fires i Festes de la Santa Creu, ara ha volgut donar suport a les dues activitats, afirmant que, "en moments tensos i complicats com els que s'estan vivint per part de l'associacionisme", valoren i reivindiquen actes com aquests. "Jornades com les que hem viscut amb el Carnestoltes Infantil i amb el Barraval són un exemple de la importància del teixit associatiu per Figueres. Gràcies a la feina de les entitats, la ciutat gaudeix de propostes d'oci i populars. Propostes que la mantenen viva, fent-la més inclusiva i participativa", afirma Toni Naranjo, president del CLJF.

En aquest sentit, les entitats juvenils lamenten la situació que s'està vivint entre el moviment i l'Ajuntament. "Creiem que la institució figuerenca no els està donant els suficients espais i oportunitats per poder enfortir-se i poder estar més presents en la vida de la ciutadania", subratllen.

Malgrat tot, diuen que continuaran apostant perquè la capital sigui una ciutat activa i que l'Ajuntament "hauria de reconèixer la importància de les entitats i donar totes les ajudes necessàries perquè el teixit associatiu sigui el protagonista", conclouen.