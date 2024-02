Aquest any, les colles i comparses que participin en el Carnaval de Castelló d’Empúries no tindran l’al·licient d’optar a alguns dels premis que, durant les darreres edicions, guardonaven a les millors formacions que havien desfilat a les quatre passades. Davant «algunes crítiques generalitzades que aixecaven els premis i mal ambient» que generaven entre les colles locals, l’Ajuntament va decidir consultar-ho amb totes les colles i els va proposar escollir. Amb la decisió a les mans, els organitzadors han optat per eliminar-los aquest any, i així se’ls comunicarà oficialment aquesta setmana als participants inscrits, poques hores abans de començar la festa, tot i que les colles locals ja en són coneixedores. Això fa que les vint-i-cinc colles i un miler de persones que ja s’han inscrit fins avui, tenen l’opció de passar només en alguna de les rues programades i no a totes com era obligat per optar als guardons.

A banda d’aquesta decisió, que l’any vinent es tornarà a replantejar en haver-hi veus discordants, una altra de les novetats importants del Carnaval de Castelló, que arrenca aquest divendres dia 16 i s’allarga fins el diumenge 18 de febrer, és que, després de la primera desfilada nocturna de carrosses i comparses pels carrers d’Empuriabrava, no es farà el tradicional ball. La raó és que la plaça de les Palmeres, on es duia a terme la festa de després de la rua, està encara en obres. Tot i això, s’ha decidit que «siguin les mateixes comparses les que gestionin la festa» imposant, però, una hora prudent de tancament, cap a quarts de dues de la matinada. La desfilada per Empuriabrava, que obrirà l’animació de Tramuntakada, començarà a dos quarts de deu del vespre des del sector Moxó i recorrerà tota l’avinguda Fages de Climent fins al Club Nàutic.

Carnaval infantil

El dissabte a la tarda està, com sempre, dedicat al Carnaval infantil. La rua, que arrencarà a les quatre de la tarda des de l’aparcament de la llar d’infants i que desfilarà pels carrers del centre històric fins a l’aparcament de l’institut, estarà animada també per Tramuntakada. Un dels punts forts d’aquesta cita serà l’actuació posterior del grup Heavy per Xics, a la Sala Polivalent i, més tard, la berenada popular que se servirà a tota la mainada que vagi disfressada. Per a tots els infants, aquest àpat serà gratuït i, per als adults, costarà 1,50 euros. Per poder-lo degustar, però, caldrà haver-se inscrit al web castello.cat.

Dissabte a la nit, tindrà lloc la tercera de les desfilades del Carnaval castelloní. El tret de sortida serà a partir de les nou del vespre i l’escenari, aquest cop, serà el nucli històric, des del carrer Peralada, davant del cementiri, i fins a arribar a l’aparcament de l’Hort d’en Negre. Ja a la Sala Polivalent, els participants podran gaudir de les actuacions de Lia Jensen, l’orquestra Maribel i Serial Killerz.

La festa de dissabte a la nit és, sens dubte, el moment més crític de la celebració, pel que fa a l’organització, ja que suposa un repte gestionar el gran nombre d’assistents. Aquest any, a més, l’organització vol solucionar aspectes determinants com ara garantir que totes les persones inscrites i disfressades puguin accedir a l’interior de la Sala Polivalent. Això ve arran que l’edició passada quan, a causa de la pluja, molts d’ells van quedar fora, ja que l’aforament s’havia completat amb persones que no havien fet la passada i que volien evitar mullar-se. Algunes, fins i tot, saltant-se les tanques.

Per garantir, a més, la seguretat, la zona de carrosses quedarà tancada i només accessible als participants en el Carnaval. Tots ells, a més, disposaran d’una polsera que els permetrà accedir a la zona de carrosses i entrar directament a la Sala Polivalent. També els menors de setze anys, que no hagin estat registrats prèviament pels seus caps de colla, no podran accedir a la Sala i tampoc seran vàlids els DNI en format digital per acreditar l’edat. «No es deixarà entrar, si no es va disfressat», asseguren els organitzadors.

Doble control d’accés

D’altra banda, la Sala disposarà d’agents de la Policia Local, Mossos d’Esquadra i seguretat privada que garantiran el doble control d’accés amb l’objectiu que la festa es visqui amb tranquil·litat, ja que es té en compte que el Carnaval mou molts adolescents i s’hi barreja molt alcohol. Així, els organitzadors han decidit recuperar l’accés només per la porta de la Sala, una decisió que permet un control més gran. A més, hi haurà dos perímetres de seguretat per filtrar les persones que entren.

El Carnaval es tancarà diumenge amb la tradicional desfilada pels carrers d’Empuriabrava, a partir de les dotze del migdia. La rua, amb comparses i carrosses, l’obrirà la banda de percussió d’Els Senyors del Foc i Tramuntakada. La festa es culminarà amb el dinar de colles i comparses a la mateixa Sala Polivalent. Per assistir-hi, cal haver-se inscrit prèviament. El preu és d’11 euros els adults i 8 els infants. Tant en el dinar com en el berenar de la tarda de dissabte hi col·laboren la Fundació Oncolliga Girona, en la delegació de Castelló d’Empúries.