El Carnaval de Santa Llogaia d’Àlguema ja s’ha convertit en tot un clàssic a la comarca, i és que, any rere any, ha sabut mantenir l’essència de les festivitats carnavalesques amb actes pensats per als més petits, però als quals també es poden afegir els més grans.

Aquest any, el Carnaval de Santa Llogaia tindrà lloc el dissabte 24 de febrer, sent un dels darrers que se celebrarà a l’Alt Empordà. El tret de sortida serà a 2/4 de 6 de la tarda, «hora en què tindrà lloc la concentració de tots els participants disfressats a la Sala del Centre Cívic», segons explica Mireia Pimentel, alcaldessa del municipi. Tot seguit, es farà una cercavila pels carrers del poble. La rua comptarà amb l’acompanyament de la batucada i xaranga Batuscala, un grup d’instruments de percussió i vent originari de l’Escala que inundarà de ritme la festa amb el seu repertori. Xocolatada i berenar Un cop acabada la desfilada, que es preveu molt participativa i festiva, «tots els assistents podran gaudir d’una xocolatada i un berenar a la sala del Centre Cívic», diu Pimentel, que detalla també que la vetllada estarà amenitzada amb les notes de la Companyia Escalivada, un grup d’animació infantil que amb els seus espectacles originals busquen la diversió dels nens i nenes, provocant també la interacció amb els familiars. Així mateix, enguany no faltarà un clàssic del Carnaval de Santa Llogaia: el concurs de disfresses. «Hi ha tres categories diferents: infantil, adult i grup», apunta Mireia Pimentel. «La veritat és que tenim moltes ganes de veure les idees de disfressa d’aquest any, ja que sempre hi ha qui ens sorprèn», afegeix. Des del consistori es remarca que poder celebrar festes com aquestes és «imprescindible per fer poble». «No és un Carnaval que reuneixi gent de tot arreu, però sí que agrupa veïns i veïnes dels pobles del costat. Així i tot, des de l’Ajuntament convidem a tothom a gaudir del carnaval, i esperem que hi hagi molta participació ciutadana», conclou Pimentel. Consulta aquí totes les notícies d'Emporda.info