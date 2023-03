Figueres ha sigut l'encarregada de tancar les festes de carnestoltes aquest passat dissabte. Des de les 4 de la tarda, prop d’una vintena d'entitats van dur a terme activitats per a infants a la Rambla que va culminar amb un concert d'animació infantil a càrrec de Rock per xics. Aquest carnestoltes familiar va ser impulsat i organitzat per les entitats de lleure juvenil de la ciutat "com a resposta a la manca d’una celebració per a totes les edats del carnestoltes a la capital de la comarca", assenyalen en un comunicat. Més de 500 famílies es van acostar a la Rambla de Figueres per gaudir de la festa.

Després del concert de Rock per Xics va començar el Barraval, un correbars per la ciutat amb festa final a la sala de concerts del Molí de l’Anguila. El correbars amb més de 70 grups inscrits va comptar amb la participació de 8 bars i restaurants de la ciutat que va oferir tapes i canyes a les colles participants. La festa va acabar al Molí de l’Anguila amb el concert de DJ Montes i DJ Ryna, on en nom del jurat es va fer l'entrega de premis a la millor disfressa, i al millor bar per votació popular que va ser per Els Tints. La colla guanyadora a la millor disfressa va ser per “The Fire of Love” on el jurat va valorar l’originalitat, el treball en la confecció, la sincronia grupal i el missatge, inspirats pel documental sobre els dos vulcanòlegs. Aquesta edició del Barraval, organitzada pel Casal La Figa i el Consell Local de Joventut, va comptar amb prop de 600 participants.

El Consell Local de la Joventut de Figueres, que també va donar suport al carnaval infantil, reivindica la salut de l’associacionisme juvenil que va impulsar i liderar les jornades de forma autogestionada, i que demostra una vegada més que el moviment organitzat juvenil de Figueres està unit per crear teixit i arrels a la ciutat, generant propostes d’oci d'interès per la capital.

Marina del Moral, presidenta del CLJF diu “El que va passar ahir a Figueres va ser màgic. La participació de tota la gent tant al carnaval infantil com al barraval va ser un èxit total. De nou, el teixit associatiu de la ciutat organitzat per crear espais populars. Una vegada més, queda demostrat que el treball que fan les entitats en idear, organitzar i apostar per aquestes accions són el motor per crear i reivindicar tots aquests espais que tanta falta fan”.

Les entitats continuen treballant en el seu dia a dia i preparant les Fires i Festes de la Santa Creu, replantejant el model de Festa major, de nou un replantejament que porta temps com a reivindicació de l'associacionisme juvenil i que els recents canvis en els models venen impulsats per les entitats i el diàleg amb l’Ajuntament. El moviment organitzat juvenil de la ciutat reivindica els espais d’oci a Figueres, i demana la confiança i suport de l’Ajuntament en el dia a dia i les accions de les entitats. Amb el Barraval, es vol reivindicar el Molí de l’Anguila com un espai per a realitzar concerts i celebracions festives per a les associacions. El CLJF també destaca que la celebració es va dur a terme sense cap incident, ni mostres d'incivisme ni manca de seguretat.