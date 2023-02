Una vintena de comparses i 1.500 passants participaran en el Carnaval de Castelló d’Empúries el 24, 25 i 26 de febrer. Aquest és el primer Carnaval que se celebra amb total normalitat després de la pandèmia. L’any passat el Carnestoltes es va traslladar al mes de maig i gràcies al bon temps tots els actes es van poder dur a terme a l’exterior, així es va poder garantir la salut dels participants. Aquest any els esdeveniments se celebraran en els llocs habituals i abans de la Quaresma com marca la tradició.

El Carnaval arrenca el divendres 24 de febrer, a dos quarts de deu de la nit, amb la rua nocturna a Empuriabrava i obren la desfilada els percussionistes de Tramuntakada. Els participants faran el recorregut per l’avinguda Carles Fages de Climent fins a l’envelat de la plaça de les Palmeres del Club Nàutic, on continuarà la festa de la mà de la DJ i violinista rosinca Lia Jansen.

Dissabte a la tarda, com cada any, serà el moment dels més petits amb una rua pròpia al poble de Castelló, encapçalats, de nou, per Tramuntakada, que anirà de l’avinguda Pau Casals fins a la Sala Polivalent. Allà, el grup d’Animació infantil Atrapasomnis els farà ballar i, més tard, se’ls oferirà una xocolatada gratuïta per als infants que s’hagin inscrit prèviament. Els adults podran degustar-la pagant 1,5 euros.

La tercera desfilada serà dissabte a dos quarts de deu del vespre. Si el temps acompanya és, juntament amb la de diumenge al migdia, la més nombrosa. A dos quarts de deu del vespre, les carrosses oferiran un espectacle de música i ball pels carrers i places del centre històric. Concretament, la rua passarà pel carrer Figueres, l’avinguda Pau Casals i el carrer Santa Clara. Després, a la Sala Polivalent, hi haurà festa amb el grup Wasa Coorporation, Tutukeké i punxadiscos per acabar la festa.

Diumenge tots els participants es trobaran a Empuriabrava. Aquesta vegada iniciaran la rua la banda de percussió castellonina Els Senyors del foc. Igual que la de divendres aquesta rua començar a l’avinguda Carles Fages de Climent i acabarà al sector Sant Mori. Tot seguit se celebrarà el Dinar de Carnaval per a totes les colles i comparses participants a la Sala Polivalent de Castelló d’Empúries. A les quatre de la tarda es lliuraran els premis a les carrosses i a les comparses guanyadores. Cal matisar que per optar-hi cal haver fet totes les passades.

El cartell

Ja fa anys que la imatge del cartell de Carnaval és escollida a través d’un concurs entre els i les alumnes dels instituts de secundària del municipi. Enguany el pòster guanyador ha estat el de la Julia Vidal Vidal, alumna de 3r d’ESO de l’Institut Castelló d’Empúries.

De tots els cartells que es van presentar, han resultat finalistes les obres de Nacho Ruiz Espejo, de l’Institut Castelló d’Empúries; Salma Mazghari, de l’Institut Escola El Bruel Empuriabrava, i, també, l’obra de Marina Garre Puig, de l’Institut Castelló d’Empúries, una proposta que tot i participar en el concurs de carnaval es farà servir per a la portada «Un jove un llibre» de Sant Jordi.