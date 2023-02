En continuació de l’edició passada 2022, el Port de la Selva torna a viure el Carnaval. Segons fonts de la regidora de Cultura del municipi, Lídia Ferrer, «l’any passat el vam poder gaudir a les mateixes dates i aquest any tindrà el mateix format».

L’escola i el casal d’infants, el Cau, engegaran els motors de la rua el divendres 24 de febrer a les onze del matí. Partiran de l’escola i acabaran la cercavila a l’arbre. La festa continuarà l’endemà, el dissabte 25 de febrer, a partir de les cinc de la tarda, en què les carrosses es concentraran a l’aparcament dels Horts i finalitzarà a la plaça Moll d’en Balleu. Un cop allà, el grup musical de la Masovera Barbuda durà a terme una actuació acompanyada d’un ball obert a tothom. Després «d’una aturada per sopar», segons explica la regidora de Cultura, a les onze de la nit tindrà lloc la rua nocturna, en què participaran «dues o tres carrosses de Llançà», que compten amb jovent entre 16 i 18 anys. En aquest sentit, algunes carrosses del Port de la Selva també són partícips de la rua del poble veí. En aquesta mateixa rua de nit, el trajecte festiu anirà des del Moll Gros, fins a la plaça Moll d’en Balleu, lloc on, de nou, Masovera Barbuda estarà esperant per tornar a obrir una segona actuació que, més tard, serà substituïda per la DJ Lia Jensen, qui un any més farà gaudir a joves i adults de les seves combinacions musicals, com ha fet any rere any. Ella tocarà de dues a cinc de la matinada.

No obstant això, la nit anirà acompanyada d’un punt d’informació, recepció i atenció Punt Lila, per garantir un espai lliure i segur de possibles actituds, comportaments i actes masclistes.

El diumenge 26, a partir de les cinc de la tarda, es farà una actuació infantil a l’Espai Port, encapçalat per CIA. MÉS TUMACAT. I, seguidament, s’oferirà una xocolatada popular oberta a tothom, a dos quarts de set de la tarda al mateix lloc.

Passat el cap de setmana, el dilluns, la mainada podrà gaudir d’un taller de contes a la biblioteca, en què la figuerenca Núria Clemares, «s’inventarà contes, improvisadament, a partir dels dibuixos fets pels mateixos nens i nenes que intervinguin en el taller», exposa Ferrer. L’activitat, doncs, serà a les cinc de la tarda a la mateixa biblioteca de la vila.