Els veïns de Palau-saverdera es retroben aquest dissabte amb la festa de Carnaval. La tradició, que arriba una setmana després del Carnaval de Roses, ve precedida per un taller de maquillatge que impartirà la rosinca Laia Segura al centre cívic, una proposta que pot posar la guinda a la disfressa que es lluirà la mateixa tarda durant la cercavila. En aquest sentit, Segura ha estat impartint a Roses un taller teoricopràctic per conèixer els materials més utilitzats en el maquillatge de fantasia i per entendre quins elements i factors s’han de tenir en compte per dissenyar un maquillatge adequat per a una colla o caracterització especial.

La rua és sempre un dels moments més esperats del Carnaval. A Palau-saverdera està previst que totes les persones disfressades, tant petits com grans, es concentrin a la plaça Major. Des d’allà aniran desfilant al ritme de la batucada de la banda de percussió Ociart fins arribar a la Font Mallola. Allà, l’Ajuntament ha previst oferir una xocolatada a tots els presents amenitzada amb una mica de música.