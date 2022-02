Fa poc temps que el rosinc Job Fontes es dedica a la il·lustració. Era una passió que duia incrustada ben endins –l’àvia és pintora– i que ara ha deixat aflorar públicament gràcies al cartell de Carnaval de Roses 2022. Fontes ha apostat per una proposta «divertida i alegre» amb unes sardines en llauna, evidentment disfressades, en primer terme i amb la façana marítima i el mar de teló de fons. Tota una declaració d’amor al poble on va néixer, viu i treballa.

Les sardines, explica, no només serveixen per evocar el final del Carnaval i les arrels pesqueres de Roses, sinó que també són «una metàfora del fet de tornar a obrir la llauna després de molt temps tancats a casa». Fontes ha volgut defugir conceptes ja tocats en anteriors cartells, com la badia o el castell de la Trinitat, i ha apostat per mirar a mar, «l’element que ens fa ser a tots més rosincs» i per donar visibilitat a edificis singulars del nucli, com ara Ca l’Anita. L’opció d’utilitzar una paleta de colors alegres –liles, blaus– converteix el cartell en un aparador fresc i divertit. «Volia que fos fàcil d’interpretar», assegura plenament conscient de com de diferent serà aquesta edició del Carnaval però molt content de viure-la. «Roses ha fet una aposta arriscada pel Carnaval, però al final crec que ha sortit bé», reflexiona afegint que ell mateix se sumarà a la festa, «no podia ser d’altra manera».

Job Fontes es va introduir en el món de la il·lustració de forma autodidacta i des de fa un temps intenta fer-se un lloc. Admet que és això el que el fa «feliç» però que és conscient de la dificultat. Continua fent temporada d’estiu en un bar de Roses i no ha renunciat, els hiverns, a viatjar pel món. De fet, en un dels darrers viatges que va emprendre, concretament a l’Índia, va ser on va entrar en contacte amb el món del tatuatge i, diu, «se’m va obrir una porta nova». «Són coses que mai esperes i que un dia te les trobes, t’agraden i et deixes fer i molt content per això», assegura el creador qui és conscient que aquest cartell de Carnaval ha estat el treball que li ha donat, per ara, més repercussió.