Castelló d’Empúries ha decidit ajornar el Carnaval i traslladar-lo al maig a causa de la situació epidemiològica. En una reunió mantinguda fa unes setmanes entre l’Ajuntament i les colles locals, es va acordar una nova data per a la celebració de la festa esperant que la situació sigui més favorable a la primavera. Celebrar el Carnaval en les dates que estava previst feia inviable portar a terme cap altra activitat que no fos la desfilada, com la xocolatada per als més petits, el ball o el dinar de colles. Per aquest motiu i, veient l’augment de contagis de les darreres setmanes, s’ha posposat la festa. L’Ajuntament i les colles s’han emplaçat a una nova reunió que tindrà lloc el mes d’abril vinent per tal d’analitzar la situació del moment i decidir quin serà el format de la festa.

En les properes setmanes l’ajuntament es reunirà amb la Policia Local per determinar si és possible canviar la ubicació de dos dels actes de la festa: «en primer lloc el concert de divendres que té com a escenari habitual l’envelat de la plaça de les palmeres que es traslladaria al passeig tal com es fa amb els concerts d’estiu» apunta el regidor de festes David Garre. També el concert de dissabte que es fa a la sala municipal es traslladaria a l’exterior, diu el regidor.