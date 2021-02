Garriguella recorda la vida carnavalesca de Miguel Suárez Zurita

Aquest mes de gener, el poble de Garriguella acomiadava un dels veïns més populars dels veïns més populars dels darrers anys. A part de ser un fuster excepcional, Miguel Suárez Zurita exercia d'ànima del Carnaval garriguellenc. «Quan feien les carrosses, donava molt de suport, era una persona clau a l'hora de treballar en això. Tenia aquest caràcter per tirar del carro i portava molta corda», manifesta l'alcaldessa de Garriguella, Isabel Teixidor, segons la qual, «quan falta una persona així en un poble, es nota i, llavors, altres persones han de sortir de la zona de confort i dedicar-s'hi». Suárez tenia 57 anys quan va morir d'una embòlia i, ara, «a Garriguella, ens hem quedat sense fuster», confessa Teixidor.

Per la seva banda, Anna Corsellas, presidenta de la Colla del Carnaval de Garriguella, recorda els més de trenta anys d'antiguitat de Suárez com a cap de colla, que consta de totes les edats representades, des de petits fins a grans. «Amb ell, els preparatius del Carnaval s'animaven molt, ja que valorava molt quan anaven a fer les carrosses i ell feia el dinar», explica Corsellas.

Les vivències carnavalesques, en aquest poble, han estat moltes tenint com a protagonista el desaparegut Miguel Suárez. «Els dissabtes al vespre, feia la fideuà i els diumenges, el ranxo», recorda la presidenta de la Colla. Llavors, se celebrava el concurs de postres saludables, inspirat per l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Albera Salut.

Miguel Suárez Zurita sempre es disfressava de dona, cada any per Carnaval, i s'ho passava d'allò més bé en aquesta festa. Al mateix temps, aquesta ànima carnavalesca feia gaudir els altres, que ho observaven amb especial goig. Suárez havia anat disfressat, també, de can-can i d'egipci, demostrant un bon estil a l'hora de sortir al carrer per celebrar aquesta festa.

A causa de la situació epidemiològica de la Covid-19, l'Ajuntament de Garriguella ha vist adient suspendre, enguany, les activitats relatives al Carnestoltes 2021, així com la Fira del Brunyol i la Garnatxa d'enguany. «La situació sanitària no ha millorat suficientment per a poder celebrar tranquil·lament i amb seguretat les properes festes de Carnestoltes i, malauradament, tampoc es preveu una gran millora que ens permeti poder celebrar la Fira del Brunyol i la Garnatxa (que aquest any hauria sigut el 3 d'abril). Així doncs, per responsabilitat, aquest Ajuntament, mitjançant Decret d'Alcaldia, ha suspès les festes de Carnestoltes i la Fira del Brunyol i la Garnatxa», argumenta a la seva pàgina web.

D'aquesta manera, el poble de Garriguella haurà d'ajornar la celebració d'un homenatge dins del Carnaval a aquesta ànima de la festa, esperant que l'any vinent tothom tingui l'ocasió, com s'ha pogut fer en els darrers anys als carrers d'un poble tan divers i lliurat a la rauxa com és el de Garriguella.

El Carnaval ha estat, des de sempre, una manera d'integrar les persones de totes les edats al carrer per renovar els hàbits de la resta de l'any. Això ha permès canviar la cara de tothom i veure's diferent. Petits i grans, tal com s'encarregava d'encapçalar Miguel Suárez Zurita, han de reiniciar, a partir d'ara, una nova etapa en la reorganització del Carnaval al municipi de Garriguella, que vol reviure la munió de disfresses al llarg dels dies de Carnaval que marca el calendari.