L’avenç de la crisi climàtica podria portar a la pèrdua irreversible de les reserves de gel del planeta. Aquest és el preocupant missatge que es desprèn d’un nou estudi científic publicat a la revista ‘Nature Communications’ en el qual s’alerta que, en cas de continuar així, el desglaç de l’Antàrtida i Groenlàndia podria provocar un augment del nivell del mar d’1,4 metres al pròxim segle i mig. Això podria desencadenar, al seu torn, una perillosa cascada de fenòmens adversos arreu del món.

La investigació, liderada per un equip internacional d’investigadors, calcula que en l’últim segle la crisi climàtica ja ha provocat un augment de 20 centímetres del nivell del mar. Aquesta xifra podria augmentar exponencialment en les pròximes dècades. Sobretot si, com apunten diverses anàlisis, l’augment global de les temperatures acabarà superant el llindar dels 1,5 graus de mitjana respecte als nivells preindustrials. «És probable que l’augment del nivell del mar s’acceleri amb l’avenç de l’escalfament global», destaca l’anàlisi publicada aquest dimarts.

Els experts alerten del perill d’aquest fenomen per a les poblacions costaneres. Segons un informe de les Nacions Unides, en aquests moments més de 600 milions de persones (l’equivalent al 10% de la població mundial) viu en àrees situades a menys de 10 metres d’altura respecte al nivell del mar. La comunitat científica avisa que un eventual augment del nivell de les aigües podria posar en risc la línia de costa, provocar múltiples danys en localitats costaneres i fins i tot provocar la desaparició d’algunes illes especialment exposades.

¿Quan podria empitjorar l’augment del nivell del mar?

Tots aquests escenaris més dràstics podrien desencadenar-se si el món arriba a un augment global de les temperatures per sobre dels 1,8 graus de mitjana. En aquests moments, segons les últimes anàlisis realitzades, les emissions previstes per a les pròximes dècades portaran a un increment global dels termòmetres de prop de 2,4 graus de mitjana. Segons sentencia l’últim informe del Plafó Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC), l’única manera d’evitar un escalfament global extrem és aconseguir que les emissions globals arribin al seu pic abans del 2025 i caiguin pràcticament a la meitat abans d’arribar al 2030.

Si la temperatura mitjana augmenta per sobre dels dos graus, països com Espanya podrien quedar exposats a un augment inèdit del nivell del mar abans que acabi el segle. S’estima que el nivell de les aigües podria pujar més de mig metre en ciutats com Barcelona, València, la Corunya i Santander. Aquest augment podria ser especialment significatiu a les Illes Canàries, on en punts com Santa Cruz de La Palma el mar podria pujar més de 60 centímetres.