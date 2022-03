El paper de les aigües subterrànies continua guanyant importància a l’agenda mundial. El 2022 el Dia Mundial de l’Aigua vol fer una crida a l’acció que demana accions per garantir que les aigües subterrànies beneficiïn la societat ara i cap al futur i poblacions com Castelló d’Empúries, Cadaqués i Figueres s’hi han sumat amb diferents propostes que es realitzaran els propers dies.

En relació amb la jornada, Fisersa ha preparat accions amb l’objectiu de conscienciar sobre la necessitat d’estalviar i preservar l’aigua. Per aquest dimarts 22 de març, hi ha previst el repartiment d’ampolles de vidre Aigua de Figueres. Serà des de les nou del matí a la una de la tarda, al punt Fisersa instal·lat a la plaça Ernest Vila de Figueres (Font Lluminosa).

Visites guiades, amb Fisersa

Una altra activitat, aquesta amb col·laboració amb l’Ajuntament de Figueres, serà l’accés al subsol de la Rambla, per on discorre la riera de Galligans. Hi haurà visites guiades gratuïtes en el marc del programa La Figueres Oculta i serà una altra manera de passejar per la Rambla tot descobrint el seu interior. Les visites estan programades pels dies 22, 25, 26 i 27 de març i les reserves es podran fer pròximament al web de Fisersa.

Finalment, també s’ha posat en marxa un concurs de fotografia a Instagram sobre l’aigua i les aigües subterrànies amb l’etiqueta #fisersawaterday2022. Les bases del concurs es poden consultar també a la pàgina web de Fisersa.

Per altra part, a Castelló d’Empúries se suma als actes i ha organitzat el dia 23 una jornada de portes obertes per visitar l’Ecomuseu Farinera i celebrar aquesta data assenyalada. L’horari és de les deu a les dues de la tarda i de dos quarts de cinc a les set de la tarda, amb entrada gratuïta. La celebració del Dia Mundial de l’Aigua continua el dia 27 de març amb una activitat conjunta amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Torna la sortida amb BTT: Resseguint els camins de l’aigua. Qui s’anima a pedalar?, a partir de dos quarts de deu del matí i fins a dos quarts de dues. La sortida es farà des de l’aparcament del Restaurant La Muga a Vilanova de la Muga. En arribar a Castelló d’Empúries, hi haurà un vermut i aigua amb llimonada o granadina al pati de l’Ecomuseu Farinera.

Exposició al Cortalet

També al centre d’informació del Parc Natural dels Aiguamolls de Castelló d’Empúries, al Cortalet, ha inaugurat aquest passat dissabte l’exposició l’artista Anna Novella, de Sant Pere Pescador, per commemorar aquest dia. La mostra Vol al cor dels Aiguamolls, és una selecció de quinze peces, llenç i pintures sobre paper de mides diverses inspirades en aquest entorn de convivència entre l’aigua, la flora i la fauna. Aquest espai natural, que l’artista titlla de «paradís» ha influït de forma potent en l’obra d’Anna Novella qui barreja allò estrany i irreal amb aspectes quotidians i comuns, reconeixibles. La mostra es pot visitar fins al 12 de juny.

El municipi de Cadaqués també ha programat el dimarts 22 de març la projecció de la pel·lícula Bestias del sur salvaje. Té lloc al Teatre Art i Joia, a les set de la tarda, amb l’entrada gratuïta.

Aquesta és la història d’una nena de sis anys que viu amb el seu pare en una oblidada i orgullosa comunitat instal·lada en un bayou (zona pantanosa formada pels meandres del Mississipi) apartat del món per un immens dic. La petita Hushpuppy, de sis anys, està a punt de quedar-se orfe. Fa temps que la seva mare se’n va anar i el seu pare adorat i esbojarrat sempre està de gresca. Hushpuppy s’ha d’arreglar com pot enmig del no-res, envoltada d’animals semisalvatges.

Orígens de la commemoració

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com administració de gestió pública de l’aigua a Catalunya, participa activament en el Dia Mundial de l’Aigua.

El seu objectiu és trobar un espai de participació on poder compartir les mirades particulars i/o col·lectives en la reflexió i la sensibilització sobre l’aigua, un element tan fràgil i vulnerable i, alhora, tan essencial per garantir la qualitat i la sostenibilitat del medi ambient i el benestar i la qualitat de vida de les persones.