L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafant va posar en marxa, l’any passat, la campanya per combatre el canvi climàtic, que va anomenar «Un naixement, un arbre», i que consisteix en plantar un arbre per cada nadó nascut al municipi. Cada arbre plantat en aquesta campanya, durà una placa commemorativa amb el nom de l’infant. L’indret de la plantació serà a Les Forques, al cantó del carrer la Selva.

Amb aquests distintius, es vol incentivar la conscienciació sobre el medi ambient establint un vincle entre les criatures i la natura, a través de l’arbre al seu nom. La iniciativa en qüestió, neix de la preocupació per l’emergència climàtica que viu el planeta, de l’actual equip de govern.

Per tal de combatre les emissions del CO2 i augmentar els espais verds del municipi, s’ha optat per incrementar el nombre d’arbres, ja que un arbre és capaç d’absorbir d’entre deu i vint quilos de CO2 a l’any, així com donar protecció a nombroses espècies animals, fixar el sòl i sobretot produir oxigen net.

«Vam començar aquesta campanya durant l’any passat, plantant 34 arbres i, en aquesta ocasió, en plantarem 36. Seran arbres fruiters, que són més atractius», explica l’alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, la qual afegeix que «és una iniciativa per fer una aportació més al canvi climàtic i que els arbres tinguin una funció més en l’urbanisme».

El PSC, com a grup municipal, es va marcar, en la darrera campanya electoral, «entrar en la línia de donar suport al canvi climàtic i, alhora, fomentar l’estima a la natura per part dels nous nascuts al municipi vilafantenc», amb paraules de Cantenys, argumentant que l’objectiu que es persegueix amb aquesta iniciativa d’«Un naixement, un arbre» és que «a part de ser un ciutadà més, el nadó contribueix amb un arbre plantat al poble». El consistori anirà duent a terme el foment d’aquesta campanya entre la població perquè se la faci seva.