Neix un institut per formar «influencers»

De la trajectòria i l’experiència de set professionals vinculats a l’ensenyament i al màrqueting estratègic i amb unes edats que oscil·len entre els 40 i els 50 anys, o sigui pertanyents a la generació X, com la va anomenar el fotògraf Robert Capa, va sorgir la idea de crear l’Influenzze Institute, una plataforma de formació per a aspirants a ser influencers, que no és el mateix que persones amb molts seguidors. La iniciativa va ser presentada recentment a Madrid i arriba apadrinada per dos influencers al capdavant: Natcher, amb 12 milions de seguidors a TikTok i gairebé cinc milions a Instagram, i que en el seu contingut escenifica hàbilment diversos patrons socials de diferents dècades; i Marta Pombo, que explica moments de la seva vida personal per a 817.000 seguidors. Tots dos formen part del claustre de professors. També va participar en l’esdeveniment Gemma Gallardo, @gemita327, amb un milió de seguidors a Instagram i més d’1,5 milions a Twitch.

La plataforma-escola híbrida, online i en streaming, pretén unir el món real amb el digital. Arriba en un moment en el qual, segons preveu per al 2024 l’informe Kolsquare, software de màrqueting d’influencers destinat a potenciar marques, el sistema utilitzat pels influencers se situa en el segon lloc de creixement en el sector del màrqueting, amb un augment considerable l’any passat.

Creixement internacional

S’ha optat per un terme anglosaxó per a l’Institute, l’idioma preferit de la generació online per expressar amb claredat i rapidesa les seves impressions i sensacions. «La nostra idea és que tingui un creixement internacional i calia pensar en un nom que fos fàcil», afirmen els seus promotors. «La idea de posar en marxa aquest projecte sorgeix de l’absència de professionals formats. La influència com a disciplina és tan recent com viva i crèiem en la necessitat apressant d’una professionalització i regularització», afirmen. I insisteixen que l’Institut neix «per potenciar les capacitats vinculades a la influència estratègica de les persones». Un nou nom, en realitat, per al ja conegut màrqueting estratègic, només que no hi haurà homologació ni cap títol. Xarxes socials com Instagram i TikTok van néixer com a plataformes d’imatge que donaven poca importància als continguts, més complexos que el flaix estètic i més relegats a Facebook, que probablement per això va quedar en un segon pla d’actualitat. Només Twitter, avui X, oferia continguts més crítics, allunyats de l’estètica pura i dura.

L’accés a l’institut en xarxa és lliure, no hi haurà proves ni exigiran nivells d’estudis ni de cap altre tipus

Quant a la regulació de la formació acadèmica, la sòcia Arantxa Sasiambarrena diu que és per arribar a nivell europeu. No es preveu el control de la més gran mentida de les xarxes, la compra de seguidors per part dels influencers. Només afirmen que no recolzen l’acció. L’accés a l’institut en xarxa és lliure, no hi haurà proves ni exigiran nivells d’estudis i, comenta Enrique Infante, responsable de continguts acadèmics, que «es tracta d’una formació per a professionals que es troben actualment treballant», curiosa afirmació estant com estan les xarxes plenes de desocupats.

En l’aspecte funcional no contemplen penalitzar la falsedat de llançament de producte o la compra de seguidors. Sí que contemplen impartir ètica i humanisme en el que és, sens dubte, una nova forma de comunicació que un dia va arribar per quedar-s’hi i instal·lar-se entre les tècniques de màrqueting estratègic convencionals. S’hi impartiran també disciplines dirigides a l’àmbit social, de la política i de la vida personal, incloent-hi tallers pràctics temàtics, cursos pràctics de curta durada i jornades d’un dia. També contemplen un curs híbrid (online i remot) de 100 hores.

Millorar el contingut

Preguntats alguns influencers sobre la idoneïtat de la iniciativa, Raoul Vázquez, cantant i compositor amb 250.000 seguidors i pertanyent a la generació mil·lennista, opina que «la formació és important, i per als creadors de contingut i influencers introduir-se en aquests àmbits del màrqueting, de la comunicació, la sociologia i la psicologia, els ajudarà a crear un millor contingut i una millor xarxa de professionals».

Per la seva banda, Patrizia Casarini, @patzhunter a les xarxes, amb 212.000 seguidors i abanderada dels babyboomers, la troba una bona proposta: «Pot ajudar a saber a qui vols dirigir-te, què vols comunicar, quina és la millor manera de fer-ho. Després ens toca a nosaltres exposar-ho de manera natural i crear la nostra petita comunitat. Com més real i veritable és el que expresses, més fidel és el teu seguidor. No hi ha regles específiques per a l’influencer, però és bo conèixer eines noves». «M’hi apuntaria, cal estar al dia», afirma.