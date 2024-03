La surrealista esquela que arrasa a les xarxes: «Reconec que de vegades m'ha agradat tocar-vos els collons, però he estat bona gent»

Les esqueles dels diaris són una de les seccions més llegides pels curiosos, però també és una de les menys comentades als mitjans de comunicació. Darrere d'una esquela sempre hi ha una història, algunes més òbvies i d'altres més amagades.

Aquest 9 de març ha mort Manuel Brañas González, un fidel lector de 'La Vanguardia' que solia repassar la secció d''In memoriam' i ha deixat probablement un dels comiats més originals que s'han llegit mai.

Les xarxes es despertaven el matí del dissabte dia 9 adorant el comiat de Manuel Brañas. En un to còmic anunciava la seva mort –probablement no va perdre el sentit de l'humor ni al final– Brañas començava aquesta carta de comiat així: "Bé. Ha arribat el dia. Jo tenia per costum llegir les necrològiques –un esport com un altre qualsevol– fins avui 9 de març, que apareix la meva".

Era lector del diari i dedicava un temps per llegir els darrers comiats dels morts, per això no ha volgut deixar passar l'ocasió d'acomiadar-se amb magnificència: "Conegut com 'el Vanguar', 'la guineu de Sants' o 'el marquès', m'acomiado de tots vosaltres", continuava. En el seu comiat Manuel mirava enrere: "M'ho he passat genial. Reconec que de vegades m'ha agradat tocar-vos els collons, però he estat bona gent", deia. La seva comicitat en un moment tan traumàtic, repassant la felicitat de les coses mundanes: "He gaudit de grans nits de futbol amb un 'bocata' de bacó brutal i cervesa", ha conquistat les xarxes.