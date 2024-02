Diuen que per «Carnaval, tot s'hi val», i qui s'ha pres al peu de la lletra la dita popular és l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef. I és que, aprofitant l'avinentesa, el batlle no ha dubtat a presentar públicament, a través de les xarxes socials, el seu Mini Jo. «A Figueres hi ha molta feina a fer i, mentre altres busquen un alcalde de nit, nosaltres fitxem un prometedor nou alcalde, més jove, i amb projecció de futur!», deia l'alcalde en una publicació a Instagram.

El «mini Masquef» és en Max, un alumne de l'escola Sant Pau. I, segons sembla, va ser ell mateix que a l'escola, durant aquesta setmana de carnaval, que va dir que s'assemblava a Jordi Masquef. «Aquesta setmana és carnestoltes i ens hem trobat amb aquesta entranyable anècdota», apuntava Masquef. Per això, el batlle de Figueres va convidar-lo a l'Ajuntament el divendres passat: «L'hem volgut convidar, juntament amb els seus pares i en Roc, el seu germà, a veure l'alcaldia de Figueres i el que és el seu despatx». Jair Domínguez: «Ha clavat la disfressa el punyetero» La publicació ha tingut una forta repercussió a Instagram. Amb gairebé 1.400 likes i més d'una seixantena de comentaris, han estat diversos els usuaris que han reaccionat positivament al post. Fins i tot Jair Domínguez ha volgut dir la seva: «Ha clavat la disfressa el punyetero». També altres usuaris han volgut aplaudir-lo: «Quina monada! Aprendràs del millor Max!», deia un usuari. «Quina il·lusió!!! Tindràs un gran successor Jordi!!! En Max és molt trempat! Quina experiència tan divertida, tant per ell com per tu!!», comentava un altre. «Tan maco en Max i tan emocionant per part d'en Jordi Masquef. Sou molt grans!!!!», afegia un altre.