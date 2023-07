Una veïna de Granada ha presentat una denúncia judicial com a suposada víctima d'una estafa d'almenys 170.000 euros per part d'una persona que es va fer passar per l'actor nord-americà Brad Pitt , a qui hauria arribat a través d' internet i amb qui va arribar a creure que tenia una relació de parella.

Segons va informar l'advocat Antonio Estella Aroza, del despatx Esya Legal, la dona, de mitjana edat, va contactar a principis del 2022 a través de la xarxa social Facebook amb una mena de club de fans de l'actor. A partir de llavors, van començar una sèrie d'interaccions continuades en el temps que la portarien suposadament a contactar directament amb el mateix Brad Pitt. D'aquesta manera, ha relatat el lletrat, van començar unes converses amb el suposat estafador, que va aconseguir guanyar-se la confiança, l'amistat i fins i tot l'amor de la víctima, amb una relació "anàloga" a la pròpia parella. La persona que suposadament va estafar la veïna granadina li va prometre fins i tot venir a Espanya i gravar una pel·lícula junts, moment en què va començar a reclamar diferents quantitats de diners a través de transferències bancàries per fer front a les despeses derivades d'aquestes activitats. En aquest període la persona que es feia passar per Brad Pitt li enviava fotos de les suposades assistències a catifes vermelles per estrenes i fins i tot algun fotomuntatge amb missatge directament dirigits a la dona. Davant la sospita que pogués ser una víctima d'una estafa, atès que les promeses del suposat actor no s'acabaven de concretar, la dona va decidir iniciar mesures legals. Estella Aroza ha detallat que el muntant dels diners estafats podria superar els 170.000 euros, i per això ha presentat una denúncia judicial -encara pendent de tramitació- per possibles delictes d'estafa, usurpació d'identitat i fins i tot blanqueig de capitals.