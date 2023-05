L'11 de maig, Shakira va mostrar als seus fans la seva nova cançó: 'Acróstico', un tema amb el qual ha deixat enrere els dards dirigits al seu ex, Gerard Piqué, i amb la que ret homenatge als seus fills Milan i Sasha. Ara, la colombiana ha compartit un missatge molt especial dedicat a ells i amb el qual també ha presumit de la dolça veu dels seus nens. I és que aquest dilluns, 15 de maig, la colombiana ha donat a conèixer el vídeo oficial d'aquesta cançó en la qual mare i fills canten i toquen el piano junts.

"Em vas ensenyar que l'amor no és una estafa; I que quan és real no s'acaba; Vaig intentar que no em vegis plorar; Que no vegis la meva fragilitat", diu Shakira en la cançó. Amb aquest tema, Shakira sembla voler tancar una etapa en la seva vida amb missatges de superació com es pot escoltar en la tornada: "L'única cosa que vull és la teva felicitat i estar amb tu; Un somriure teu és la meva feblesa; Estimar-te serveix d'anestèsia al dolor; Fa que em senti millor; Per al que necessitis, aquí estic; Vas venir a completar el que soc".

Al costat del llançament, Shakira ha volgut explicar una mica el procés de creació de la cançó i la motivació dels petits per aparèixer en la cançó: "Milan ha escrit cançons que em van arrencar llàgrimes i Sasha ha dedicat hores al piano, descobrint la seva veu".

"Tots dos han estat al meu costat a l'estudi i en escoltar aquesta cançó dedicada a ells m'han demanat formar part. L'han sentit i interpretat per ells mateixos, amb la passió i el sentiment de qui porta la música dins", ha afegit.

En pocs mesos Shakira (Barranquilla, 1977) ha tret al mercat temes de gran èxit com "Te felicito" al costat del porto-riqueny Rauw Alejandro, la primera de la trilogia de cançons dedicades a la seva exparella, Gerard Piqué amb qui ha tingut als seus dos fills, Milan i Sasha. Després va arribar "Monotonia", una bachata que va gravar a Manresa amb el porto-riqueny Ozuna.

Al costat de la també colombiana Karol G, Shakira va publicar el tema titulat "TQG" ("Et va quedar gran"), en la lletra del qual els seus seguidors també veuen noves al·lusions a l'exblaugrana. Amb "Acróstico", sembla que la colombiana comença una etapa més dolça.