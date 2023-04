La presentadora Ana Obregón deixava l'hospital a Miami en cadira de rodes la setmana passada i sortia a la llum que havia estat mare per gestació subrogada als Estats Units. La notícia va ocupar totes les portades i mitjans de comunicació espanyols. Una setmana després, Ana presenta en exclusiva, en una entrevista a la revista 'Hola', a la seva neta Ana Sandra Lequio Obregón assegurant que "aquesta va ser l'última voluntat d'Aless, la de portar un fill seu al món". En l'entrevista que ha ofert al mitjà de comunicació, la presentadora ha deixat clar des del primer moment que la petita era filla d'Aless, que va morir per un càncer en el 2020, i que li explicarà tot, a més que "el seu pare va ser un heroi" assegura Obregón.

A més, explica que aquest ha estat el motiu que "m'ha permès continuar vivint cada dia". La biòloga explica els durs moments que ha viscut i reconeix que si no fos per això, ella "ja no seria aquí". "Abans que sabés que venia al món Anita, pensava: 'Bé, a mi què em pot passar, si el millor que em pot passar és que em mori...'. És a dir, jo estava desitjant, saps?, no sé com explicar-te el que ha estat la meva vida. Però ara serà tot el contrari. He tornat a viure", confessa Obregón.

"Vaig prendre la decisió el dia que el meu nen se'n va anar al cel"

"La decisió de començar amb el procés de gestació subrogada, que implica, com saps, la participació d'una donant d'òvul i d'una gestant, la vaig prendre el dia que el meu nen se'n va anar al cel", afirma la coneguda presentadora, que segueix a Miami al costat de la seva neta a l'espera de completar els tràmits i tornar a Espanya. Obregón explica que "Aless va guardar la seva esperma abans de començar la quimioteràpia. Els metges així li ho van recomanar. Aquestes mostres estaven conservades a Nova York. Aquell dia érem a l'hospital; Aless ja estava molt malament i ens va dir que, si alguna cosa li ocorria, volia que sabéssim que ell volia deixar descendència en aquesta vida", revela l'actriu, que afegeix que "això es diu 'testament hològraf' i es produeix quan una persona, davant dos testimonis, expressa els seus últims desitjos, encara que, per les circumstàncies que siguin, el notari no pugui estar present en aquest moment".

Són molts els que consideren escandalosa aquesta decisió d'Ana Obregón ja no sols per les circumstàncies vitals que la petita Ana Sandra tindrà, sinó també per les qüestions morals que representa. Kiko Matamoros té sobre aquest tema una opinió molt concreta. El col·laborador del 'Deluxe' creu que tot es deu a un afany desmesurat de protagonisme per part d'Ana: "Si tu cerques en el diccionari la definició de narcisista és la descripció exacta d'aquesta dona, ella sempre ha estat així i el continua sent, ella en aquesta portada posa com una mare, no com una àvia, ella posa com donant la imatge de 'mireu que maca està la mare recentment parida".

Kiko Matamoros els ha recordat als seus companys que unes setmanes abans de donar l'exclusiva en la qual assegura que té unes immenses ganes de viure, Ana Obregón assegurava en un tuit que volia "#anar com més aviat millor al cel amb els seus pares i el seu fill". 'Festa' ha tingut accés a un document que ho posa tot cap per avall.

El programa ha tingut accés al document d'adopció d'Ana Sandra. En ell, el que queda clar és que, el dia que se sotmet aquesta adopció, la nena es diu Ana Lequio Obregón. Només apareix un cognom, Obregón, i el nom de la persona que adopta: Ana Victoria García Obregón.

Tornem llavors a la informació inicial, la que apunta al fet que el nom compost de la petita és Ana Lequio. Cal destacar que aquest document és previ al registre de la menor i previ a l'entrevista en la qual va dir que es deia Ana Sandra: "El nom no surt per cap lloc" i no és l'àvia, sinó la mare adoptiva.

Es plantegen diversos dubtes. Si és mare adoptiva, pots utilitzar el cognom Lequio? Corroboraria llavors que Lequio és nom i no cognom? Davant aquestes incògnites, Aurelio Manzano recorda la conversa que va mantenir amb Ana Obregón i que va destapar en la tarda del dissabte.