El confort als hotels depèn en gran mesura dels veïns d’habitació, la qual cosa no deixa de ser una loteria. El soroll de les persones que dormen a la cambra del costat pot convertir una experiència satisfactòria en una nit per oblidar, per la qual cosa l’aïllament acústic és un aspecte fonamental a tenir en compte. Precisament, d’això s’ha queixat un usuari en les ressenyes d’un hotel: «Mala insonorització de les habitacions. Vaig tenir una parella a l’habitació del costat fent l’amori parlant tota la nit. No vaig aconseguir dormir gens ni gota», ha lamentat.

Lluny d’ignorar o replicar la valoració, el personal d’aquesta pensió s’ha encarregat de deixar una resposta a l’esmentat comentari que no ha trigat a viralitzar-seen xarxes socials, on el compte de Twitter Soy Camarero ha compartit aquest divertit diàleg: «Vaja, ¡ens sap molt greu...! Si ens ho hagués comentat a recepció l’hauríem canviat a una altra de més allunyada dels enamorats. Lamentem la seva nit i ens alegrem per la dels seus veïns. Salutacions», han escrit fent broma. «Que dolenta és l’enveja», ha escrit l’internauta. Qué mala es la envidia 🤣 pic.twitter.com/0xoEzlRNtJ — Soy Camarero (@soycamarero) 30 de marzo de 2023