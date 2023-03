La Tiktoker argentina @fioreciminello_ ha decidit fer-se una rinoplàstia perquè els seus fills tinguin el seu nou nas. Segons la mateixa Fiore, quan et fas qualsevol canvi estètic, els teus fills naixeran directament amb aquests nous atributs perquè això és la genètica. Més de 900 usuaris han deixat comentaris al vídeo de Fiore. Els comentaris han estat de tota mena, però proliferaven els fets en to de burla pel seu desconeixement científic: m'he tallat els cabells perquè quan neixin els meus fills també els tinguin curts; m'he tenyit de rossa perquè així naixeran rossos; m'he apuntat a classes d'anglès perquè els meus fills surtin bilingües...

La genètica es porta en l'ADN i l'ADN no es pot modificar, almenys de moment. Els teus trets físics provenen de la unió dels cromosomes dels teus pares. Quan tu tinguis un fill o filla amb la teva parella, tindran els vostres gens. Totes les operacions estètiques que et puguis fer, no modifiquen els fragments del teu ADN; així doncs, la teoria de Fiore cau per terra.

La Tiktoker amb més de 162.000 seguidors ha decidit desactivar els comentaris del TikTok que ha publicat sobre la rinoplàstia. Aquest vídeo no ha estat eliminat del seu compte i ja estan corrent altres vídeos contestant a Fiore d'una forma molt burlesca. @carolinamoura ha fet captures dels comentaris i fa una burla molt extensa sobre la publicació de Fiore. Així doncs, desitgem que des de les escoles es comencin a prendre mesures perquè els seus estudiants aprenguin sobre biologia d'una forma extensa i que perduri en el temps.