Les rebaixes en tots els comerços de moda conviden als clients a poder aconseguir aquestes peces que no es van poder adquirir per Nadal o el capritx que fa temps que perseguim.

Zara, una de les marques de moda més importants del món, compta amb diferents complements, peces i estils per a acontentar els seus clients. Dins de totes les gangues que han llançat en aquestes dates, tenen unes sandàlies que han estat molt buscades en l'última temporada.

Es tracta d'unes sandàlies amb tires de pell, detall de granadures metàl·liques, acabada en punta quadrada i amb tancament mitjançant lligat al voltant del turmell. Aquest calçat es pot adquirir per 9,99 euros després de tenir una rebaixa de fins al 70%.

La febre per les rebaixes no s'ha rebaixat amb la pandèmia, encara que sí ha canviat. Ja no es veuen devessalls de gent entrant en els centres comercials. La bullícia està en les xarxes socials.

Inditex va començar les seves rebaixes online. Al furor de les vendes online li segueixen ara les rebaixes en botiga