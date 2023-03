La neteja del rentaplats és, juntament amb el forn, una de les que porta més dificultats per mantenir la higiene a casa. Si a casa vostra, el rentavaixella és un electrodomèstic d'ús intens, cal seguir una sèrie de recomanacions. Hi ha una part del popular aparell que sovint s'oblida i que cal mantenir neta cada setmana.

L'acumulació de brutícia i restes de menjar al filtre del rentaplats pot causar males olors i avaries a l'electrodomèstic. Per tant, és important netejar regularment el filtre del rentaplats per garantir-ne el màxim rendiment de neteja i evitar problemes futurs. Per netejar el filtre, cal seguir tres senzills passos: retirar la cistella inferior, retirar el filtre i netejar-lo amb aigua calenta i sabó.

La freqüència de neteja del filtre del rentaplats depèn de l'ús que se li doni a l'electrodomèstic. Si s'utilitza d'un a tres cops per setmana i no es treuen els residus grans de menjar, la recomanació és rentar el filtre cada dos mesos. Tot i això, altres fonts suggereixen netejar el filtre almenys una vegada al mes, mentre que algunes recomanen fer-ho un cop per setmana.

A més, cal netejar les aspes del rentaplats un parell de vegades l'any o fins i tot dues vegades l'any per evitar problemes a l'electrodomèstic. En resum, la freqüència de neteja del filtre pot variar segons la font consultada i l'ús que es doni al rentaplats.

Encara que el rentaplats no s'utilitzi amb freqüència, cal netejar el filtre de l'electrodomèstic per garantir-ne el funcionament correcte. A més, algunes fonts recomanen buidar la cistella del filtre sempre que tingui restes, mentre que altres suggereixen netejar el filtre almenys una vegada al mes. En resum, encara que la freqüència de neteja del filtre pot variar segons la font consultada i l'ús que se li doni al rentaplats, és important mantenir una bona higiene als electrodomèstics per assegurar-se que durin molt de temps com el primer dia.