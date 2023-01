"Les noies que anaven amb el senyor Dalí explicaven que demanava fer ous ferrats per posar-li cremant a les natges de les dones", aquesta és una de les desenes de records que té sobre Salvador Dalí Lydia Rius, la madame més famosa de Barcelona.

La senyora Rius reconeix a una entrevista al podcast Tenía la duda (Podimo), de Judith Tiral, que Salvador Dalí sempre li va semblar "un senyor horrible". A la casa de San Mario, considerada la millor casa de cites de Barcelona durant l'època franquista, la senyora Rius hi treballava juntament amb gairebé una trentena de dones més. "El senyor Dalí arribava amb sis o set sueques molt altes, escollia noies de la casa que també fóssim altes i volia que li diguéssim 'el divino', sempre se li havia de cridar com 'el divino'", explica Rius. En aquella trobada va ser quan la noia que es convertiria en la madame més reconeguda de la ciutat, es va quedar espantada del que va veure i mai més va poder mirar al surrealista pintor de la mateixa manera: "Les sueques van tallar el coll a un ànec que portaven, i després en Dalí agafava 'la cueta' de l'animal i se la introduïa a l'anus", recorda encara sorpresa Rius. "Realment a les dones no ens estimava però als animals els matava, o sigui que encara vam tenir sort", ironitza.

Una altra dels exemples que mostren el poc respecte que tenia Dalí per les dones és quan va obligar a dues o tres dones del Molino - conegut cabaret barceloní - a ficar-se en una piscina plena de mongetes blanques que s'arrugaven amb l'aigua, "només per destruir la manera de ser d'aquelles dones", relata Rius.

Explicant aquests fets misògins per part del pintor figuerenc, la senyora Rius està convençuda que va ser un home que "mai va estar amb una dona", com s'ha rumorejat al llarg del temps, la història amb Gala era "una actuació", ja que a aquesta, "li agradaven els nois joves".

"Dalí va saber fer-se la seva publicitat, amb això que era un Déu especial i les seves creences, però mai va arribar a tocar terra ni saber tractar a una dona", explica la madame barcelonina.

La senyora Rius és coneguda per exercir la prostitució tota la seva vida a Barcelona i explicar-ho obertament als mitjans de comunicació. Per la seva feina, que ella autodenomina "de moral distreta", ha conegut a personatges rellevants de la història com Salvador Dalí, Orson Welles o Camilo José Cela. Actualment, amb 84 anys, encara està al capdavant de la seva pròpia casa de cites.