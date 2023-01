Els 580.00 seguidors d’Estopa a Twitter hauran pogut comprovar que la popular parella musical ja no apareix a la xarxa social i molts fans es pregunten quin és el motiu que havia portat els germans Muñoz a sortir de la plataforma. Però la realitat és que es tracta d’una situació involuntària, adoptada no pels artistes de Cornellà, sinó per la xarxa de l’ocellet i les seves estrictes normes, que han derivat en el bloqueig del compte.

L’origen del problema ve de la intenció dels Estopa de modificar la data de naixement que apareixia en el seu perfil pel dia en què es va fundar el grup, el 18 d’octubre de 1999, moment en què Twitter va procedir a bloquejar-la. El grup va crear el compte el 2011, de manera que si el naixement dels usuaris del perfil és el 1999 serien menors d’edat, cosa que trencaria una de les normes bàsiques de la plataforma. View this post on Instagram A post shared by Estopa (@estopaoficial) «No, amics. No hem deixat Twitter, hem posat la data del nostre naixement com a Estopa, que no la teníem posada, i ens han bloquejat», han publicat els germans Muñoz a Instagram per aclarir el malentès als seus seguidors. Els artistes ja han contactat amb els administradors de Twitter per recuperar el compte.