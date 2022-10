Els personatges de terror ocupen aquestes setmanes Port Aventura Word amb motiu del Halloween. Com cada tardor, el parc temàtic ha organitzat diferents passatges i esdeveniments inspirats en la temàtica que van més enllà del típic ‘trick or treat’. Hi abunden les disfresses i els ensurts, així com els morts vivents i altres personalitats maleïdes. Entre aquestes, hi ha la nena de l’exorcista, un personatge icònic de cada any i aquesta vegada ha viscut el paper més que mai. Tant que fins i tot ha perdut les formes, com si estigués sota un conjur, amb una espectadora.

A TikTok circula un vídeo del final d’una discussió encesa. «Vull baralla. Tu no en vols? Llavors per què parles?», li recrimina l’actriu que interpreta la cèlebre nena posseïda per Llucifer a la visitant, que intenta defensar-se sense èxit. «Si algú em contesta, jo l’hi torno dos cops», manifesta la treballadora del parc. La visitant surt al pas de les crítiques No ha transcendit quan va passar el ‘numeret’. Una de les persones que hi havia entre públic, la usuària @alba.bg3112, va publicar el vídeo dilluns. En tot just tres dies, la publicació suma 2,5 milions de reproduccions i més de 240.000 ‘likes’. El més curiós del tema és que molts dels usuaris de la xarxa social han defensat la nena de l’exorcista. «El que hem d’aguantar les persones que treballem de cara al públic», «un respecte a actors de parcs d’atraccions, animadors turístics, empleats d’atraccions... ens fan la vida més feliç», són els comentaris més repetits. https://www.tiktok.com/@alba.bg3112/video/7157761434649136389?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7076390515792414214 El vídeo va arribar a l’afectada, que s’ha pronunciat al respecte. «És massa fort com es pot tergiversar un vídeo de 20 segons», recrimina. La visitant, que a TikTok respon al nom de @viajosinnver, ha explicat en tres publicacions com es va originar la discussió, cosa que no s’aprecia en el moment viral. A més, ha acompanyat les seves al·legacions amb altres vídeos de la polèmica. @viajosinnver ♬ sonido original - alba.bg3112 #dúo con @alba.bg3112 #niñadelexorcistaportaventura «Va ser una falta de respecte fastigosa» L’espectadora explica que per veure la nena de l’exorcista es va col·locar en un lloc on no podia estar. «Però jo no ho sabia», es defensa. Llavors, segons la seva versió, una de les persones de l’‘staff’ que acompanyava l’actriu li va cridar «fora» i li va clavar una empenta. En un dels vídeos es pot sentir com li va respondre: «M’ho demanes bé i no em toquis», va exigir. És llavors quan l’actriu perd els papers. «No la increpis [a l’empleada]!», exclama en dues ocasions. Una estona després, mentre seguia amb el seu xou al parc, va tornar a interpel·lar la dona i va dir el que ja és viral.