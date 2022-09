El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar el dimecres 14 de setembre un reial decret que regula la concessió de subvencions a les centrals de fruita afectades per les onades de fred de principis d'abril. A l'annex del document s'hi detallen les comarques afectades, entre les quals n'hi ha algunes de catalanes. La sorpresa ha vingut en llegir la curiosa traducció dels noms de les comarques catalanes al castellà. Al document s'hi poden llegir traduccions literals com Alto Ampurdán, Bajo Campo o Plana de Urgel, però també de curioses com Pajares de Yuso (Pallars Jussà).