La Guàrdia Urbana de Figueres rescata un gat de dins del motor d'un cotxe

La Guàrdia Urbana de Figueres ha hagut de fer un servei especial aquest dijous: el rescat d'un gat petit que s'havia introduït dins del motor d'un cotxe. Els agents van ser avisats del fet i van actuar per a buscar el propietari del vehicle per evitar que l'animal pregués mal en que cas que aquest es posés en marxa sense haver-ne sortit. Aquesta actuació singular ha estat molt ben rebuda per l'associació SOS Mininus, que actua a la ciutat en favor dels felins. L'animal, de molt curta edat i de color negre, ha estat batejat com Storm.









Avui hem treballat també pels habitants de animals de Figueres, us compartim el text que Sos Mininus ens ha fet: "Desde l'Associació SOS MININUS volem donar les gràcies a la Guardia Urbana de Figueres per la rapidesa i eficàcia en rescatar un gatet dins el motor d'un cotxe" — Guàrdia Urbana FIG (@GU_Figueres) 10 de juliol de 2019