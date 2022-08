La calor sufocant de mitjan juliol no ha impedit que milers de turistes continuïn recorrent els estrets carrers dels barris històrics de Lisboa. Prop de la plaça del Comerç, en el centre de la ciutat, les terrasses dels bars i les botigues de souvenirs funcionen a ple rendiment per a atendre els seus clients, que aprofiten per a prendre's un respir després de diverses hores caminant per les empinades costes de la capital portuguesa. Uns altres opten per moure's en l'emblemàtic tramvia 28, que ensordeix als vianants amb el seu timbre mentre serpenteja per les llambordes entre autobusos turístics i tuk-tuks.