Missatges hi ha hagut molts en un dia de dolor als Estats Units però pocs tan esquinçador com el de l'entrenador dels Warriors, Steve Kerr, després del tiroteig: "Estic molt cansat de pujar aquí i oferir condolences a les famílies devastades d'aquí fos. Estic cansat dels moments de silenci. Suficient. Hi ha 50 senadors ara mateix que no votaran sobre això (control d'armes) perquè volen conservar el seu propi poder", ha afirmat en la roda de premsa prèvia al partit que va enfrontar als Golden State Warriors contra els Dallas Mavericks.