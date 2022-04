Davant un Congrés dels Diputats replet i silenciós, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha intervingut aquest dimarts per a demanar suport a les sancions econòmiques i trencar el temor a Rússia. Com ja fes abans en els parlaments d'altres països, el dirigent ucraïnès ha enviat un missatge a la classe política espanyola i a tota la ciutadania per videoconferència després de la massacre descoberta en Bucha, als afores de Kíev, després del replegament de les tropes russes d'aquesta ciutat.