L'Estadi Municipal de Vilatenim ha acollit, aquest dissabte, el segon torneig de Fires organitzat per l'Agrupació de Veterans de la Unió Esportiva Figueres. La competició amistosa ha servit per a retre homenatge a Josep Jutge Cantal, un dels fundadors de l'Agrupació, mort el 2018 a 74 anys. La seva esposa Lluïsa i les filles Cristina i Eva, han recollit diverses plaques commemoratives i un ram de flors procedents del Figueres i el Girona FC. L'excapità i company de junta Paco Muñoz, ha recordat la figura de Josep Jutge com "una persona única i indispensable" en el funcionament del grup d'exjugadors de la Unió. Muñoz ha relatat la feina "impagable" que va fer com a peça aglutinadora de tot el grup i com a gestor de les seves activitats. Pere Trias, en nom del Girona FC també ha tingut paraules de reconeixement per a Jutge. Els records figuerencs han estat lliurats pel president dels Veterans, Joan Sagué, i el capità de l'equip, Manel Pagès. La cerimònia ha tingut lloc després del partit pel tercer i quart lloc que han disputat la UE Olot i el CD Blanes.