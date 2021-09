L'Ajuntament de Llançà ha aprofitat la celebració de la festivitat de Sant Miquel, patrona de la Policia Local, per a agrair públicament el treball i el suport rebut durant la llarga etapa del confinament provocat per la pandèmia i l'incendi que va afectar el cap de Creus el passat mes de juliol. L'acte ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha estat presidit per l'alcaldessa Núria Escarpanter i la delegada del govern de l'Estat a Catalunya, Teresa Cunillera. Els han acompanyat el primer tinent d'alcalde, Francesc Guisset, i el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon. El cap de la Policia Local, Òscar Soler ha repassat la feina feta en el transcurs dels darrers mesos i ha apostat per fer avançar la plantilla llançanenca amb una professionalització total "amb tots els agents de carrera".

La cerimònia ha distingit veïns, entitats i representants dels diferents cossos d'emergències i de seguretat d'àmbit català i estatal. Francesc Guisset, qui va ostentar l'alcaldia de Llançà durant la primera part d'aquest mandat municipal, ha reivindicat "el degut respecte als agents de l'autoritat" en el moment de lluitar contra l'incivisme i la delinqüència, a més de ressaltar el caràcter "impagable" de les seves hores de feina. Teresa Cunillera, per la seva part, ha recollit les distincions adreçades als efectius d'aviació del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO); a l'exèrcit de l'aire Grup 43 i a Emergències de l'Estat, Protecció Civil. La delegada del Govern a Catalunya, ha destacat la "col·laboració, solidaritat i treball conjunt de totes les administracions per fer front als reptes a què s'enfronta la societat" i ha volgut ressaltar "el valor que tenen les policies locals, que són les primeres a les qui recorre la ciutadania".

L'alcaldessa Núria Escarpanter ha tancat l'acte amb un expressiu "gràcies en nom del poble de Llançà" adreçat a tots els cossos policials i d'emergències, destacant la feina de la Policia Local "sobretot durant l'estat d'alarma generat per la pandèmia". L'acte també ha servit per agrair gestos solidaris de diversos ciutadans, el col·lectiu de comerciants i altres entitats del municipi en aquesta mateixa etapa. A la sala hi eren presnts representants de diferents policies locals, Mossos d'Esquadra, Guardia civil, Policia Nacional, Bombers, Agents Ruerals, SEM, Voluntaris de Protecció Civil, ADF, i Creu Roja, entre altres organismes.