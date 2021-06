Figueres respirarà Dalí per totes bandes gràcies a la campanya 'Dalí de Figueres' impulsada per l'Ajuntament de Figueres amb la col·laboració de la Fundació Gala-Dalí, Comerç Figueres, la Cuina del Vent i el sector de l'Hostaleria. Entre juliol i agost s'instal·laran deu retrats del mestre figuerenc, fets per Meli en diferents moments de la vida, de dos metres d'alçada a diferents espais de la ciutat, fotografies amb les quals els visitants podran retratar-se. També, de nit, es projectaran imatges d'algunes obres de Dalí que es poden veure al Teatre-Museu Dalí en façanes de diversos edificis. Acompanyen la campanya, que busca reactivar el turisme, iniciatives gastronòmiques i visites guiades.