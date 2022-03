L’artista Roc Blackblock reivindica des de fa temps la memòria col·lectiva dels pobles. Ho fa creant murals com el que està elaborant aquests dies en una gran paret de l’aparcament de Ca les Monges, a l’Escala. Aquí hi reprodueix una fotografia antiga captada per Josep Esquirol a principis del segle XX a la zona de la Platja, quan aquest era port pesquer. La proposta s’insereix en la commemoració del desè aniversari del Festival Ítaca.