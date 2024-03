Els treballadors penitenciaris tornen a bloquejar aquest dilluns 18 de març al matí els accessos de la presó Puig de les Basses. Una cinquantena de persones hi són des de les 4 del matí i han advertit que no marxaran fins que no dimiteixin Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Només deixaran passar, diuen, als interns que tornen del permís de cap de setmana i permetran l’entrada de Mossos. Els treballadors reclamen més seguretat i més recursos després que aquest dimecres un intern assassinés una cuinera a la presó de Mas d'Enric.