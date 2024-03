Els funcionaris tornen a bloquejar els accessos del Puig de les Basses

Els treballadors penitenciaris tornen a bloquejar aquest dilluns 18 de març al matí els accessos de la presó Puig de les Basses. Una cinquantena de persones hi són des de les 4 del matí i han advertit que no marxaran fins que no dimiteixin Gemma Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Només deixaran passar, diuen, als interns que tornen del permís de cap de setmana i permetran l’entrada de Mossos. Els treballadors reclamen més seguretat i més recursos després que aquest dimecres un intern assassinés una cuinera a la presó de Mas d'Enric.

També hi ha protestes a Lledoners, Ponent, Brians 1 i 2 i Mas d’Enric. Desenes de funcionaris de presons han col·locat de matinada pneumàtics, en alguns casos encesos, branques i pedres per evitar el pas al centre penitenciari.

Des del Departament d’Interior han remarcat que a tots els centres en realitat es permet l’accés de funcionaris encara que sigui a peu, però que ja és voluntat seva decidir si ho fan o no. Expliquen que en algunes presons s’ha fet relleu, com ara a Mas d’Enric, alguns a Lledoners i també a Wad-Ras. S’ha constituït el CECOR per controlar la situació.

Uns 4.000 interns queden tancats

Tot i que inicialment hi havia dubtes, finalment s’han pogut obrir les cel·les a la presó de Brians 2 i els seus 1.400 interns podran sortir de les mateixes, igual que també passa a les presons de Quatre Camins i Joves. Tot i així, la vida no és la ordinària, ja que no s’hi poden fer activitats ni tallers. En total, són uns 4.000 interns els que romanen tancats a les seves cel·les a les presons de Brians 1 (1.034 persones), Wad-Ras (106), Lledoners (802 interns), Mas d’Enric (793), Puig de les Basses (717) i Ponent (625 presos). A la presó de dones es permet que les internes puguin sortir per dutxar-se perquè les instal·lacions són molt antigues, però després han de tornar a les cel·les.