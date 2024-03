Els treballadors del Puig de les Basses bloquegen l'accés a la presó reclamant més seguretat

Els treballadors de la presó del Puig de les Basses s'han sumat a l'onada de protestes que s'ha estès arreu de Catalunya i bloquegen l'accés a la presó. Una vuitantena es concentren a l'entrada del centre penitenciari i tallen tant l'entrada com la sortida amb tanques, per impedir-hi l'accés de vehicles. També han encès una foguera.

Els treballadors reclamen més seguretat i més recursos després que aquest dimecres un intern assassinés una cuinera a la presó de Mas d'Enric. Les concentracions, algunes amb barricades, han començat aquest divendres a primera hora al centre penitenciari del Catllar, al Tarragonès, i s'han estès a Brians 1 i 2, Lledoners, Quatre Camins i Joves, Ponent i Wad-ras.

Protestes al Puig de les Basses. / UGT

"Estem tancant els accessos com a protesta per entorpir el trasllat d'interns i l'entrada de subministraments, i la idea és concentrar-nos fins que els treballadors vulguin", explica des d'UGT, Jorge Fernández.

Des del sindicat remarquen que "volem més seguretat als centres, major protecció, la dimissió de la Consellera de Justícia i el secretari general" i demanen treballar en polítiques penitenciàries perquè hi hagi un canvi de rumb a les presons. Responsabilitzen les actuals polítiques de la mort de la cuinera.

"Com pot tenir a disposició eines de cuina un intern per un crim masclista i que tingui moments a soles amb la cuinera?", es pregunta Fernández que remarca que la víctima no és una funcionària de presons, a més.