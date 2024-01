"Dies de treball portant endins tot allò assimilat enfora durant un any de treball, ampolla per ampolla, pas a pas, posant plena atenció en cada acció, buscant precisió i raonant amb cor i cap en el moment oportú perquè cada vi sigui dipositat a l'ampolla on s'acabaran d'afinar uns mesos, ja vestits, tot esperant l'esclat de la primavera, on la vida porta vida". Així defineix el viticultor Salvador Batlle el procés d'embotellatge del nou vi a Còsmic Vinyaters.