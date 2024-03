Al vàter solen acumular-se cabells i altres brutícies i, a més a més de net, és important que estigui desinfectat. Tant a casa com a fora, el vàter és un dels llocs que necessitem que estigui més impol·lut per poder estar còmodes mentre l'utilitzem. Tot i que la majoria utilitzem productes químics per desinfectar-lo, també hi ha remeis casolans que ens ajudaran a deixar-lo lluent i sense bacteris. I com que sabem que a poca gent li agrada posar-se els guants i netejar el vàter, a continuació et donem un truc perquè el puguis deixar net com una patena en menys d'un minut.

A més del lleixiu, hi ha altres productes de neteja efectius per combatre la brutícia i els bacteris del vàter, fins i tot quan aquest té un color grogós. Un de ben efectiu és un aliment que habitualment es troba a totes les cuines: el vinagre! Segurament no ho saps, però el vinagre és un líquid que no només neteja i combat les males olors, sinó que també actua com a desinfectant amb molta eficiència i que pot substituir els productes químics. A més, és un producte econòmic que es pot trobar a qualsevol supermercat. Com s’utilitza? Perquè el resultat sigui perfecte, hem d’escalfar un got de vinagre i barrejar-lo amb bicarbonat de sodi i iode. Aquesta barreja s’ha d’abocar a l’interior del vàter reservant-ne una mica per poder fregar l’exterior amb un drap. També es pot deixar actuar el producte durant tota la nit perquè sigui més efectiu. Saps d'on ve l'expressió 'net com una patena'? Mentre el vinagre i el bicarbonat de sodi i iode van fent el seu efecte, et pots preguntar quin és l'origen de l'expressió que hem fet servir en el titular d'aquesta notícia, 'net com una patena'. La patena és el nom del platet on es posa l'hòstia durant la celebració eucarística, un objecte que s'espera que sigui el més net possible. Per això, l'expressió popular "net com una patena" defineix qualsevol objecte que estigui molt net.