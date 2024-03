Treballar de nit o en torns és dolent per a la salut: escurça la vida un 20%

Treballar en horari nocturn o en torns té efectes nocius per a la salut de l’empleat, que pot veure escurçada la seva vida en un 20%, cosa que suposaria gairebé 17 anys menys respecte l’esperança mitjana de vida a la Comunitat de Madrid, fixada en una mica més de 84 anys. A més de les conseqüències físiques, creix la possibilitat de patir estrès crònic, més dificultats per a la vida social i relacions personals i un increment de la probabilitat de desenvolupar hàbits nocius com ara trastorns alimentaris i consum de tabac i alcohol.

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va posar sobre la taula l’impacte de l’horari nocturn en termes de salut en els treballadors en parlar dels horaris de l’hostaleria a Espanya per defensar que «s’han de respectar els drets laborals». La presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, va acusar la líder de Sumar de voler que els ciutadans siguin «puritans, materialistes, socialistes, sense ànima, sense llum i sense restaurants, avorrits i a casa».

A Espanya més de 2,4 milions de persones van treballar el 2022 en torns de nit, aquell comprès entre les 10 de la nit i les 6 del matí del dia següent, dels quals 322.600 ho feien a la Comunitat de Madrid, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El principal factor del treball en torns i el nocturn està relacionat amb la necessitat de canviar el cicle del son i, per tant, anar contra el rellotge natural de l’ésser humà per estar actiu de nit i dormir durant el dia, amb efectes com trastorns del son i malaltia coronària i cerebrovascular.

«Els efectes tenen a veure amb dos elements: l’alteració dels ritmes biològics i la privació de son. En relació amb l’alteració de ritme biològic o ritme circadià es produeix perquè el més normal és que a la nit segreguem la melatonina, que és l’hormona que ens ajuda a relaxar-nos i al descans, i durant el dia segreguem cortisol, que és l’hormona que ens manté actius», va explicar Ana Jiménez, facultativa especialista de Medicina Interna del Severo Ochoa.

Tot i que «es coneix des de fa molt de temps que té importants repercussions i és un factor de risc laboral sobre la salut física i psíquica dels treballadors», apunta el cap del servei de Salut Laboral del Gregorio Marañón, Ignacio Sánchez-Arcilla, en la societat actual el treball a torns i el treball nocturn «és cada cop més freqüent».

Tot i que els experts apunten que això no afecta de la mateixa manera totes les persones, sí que hi ha un consens que una cinquena part d’aquests treballadors que exerceixen la seva funció en torns fora del que és habitual té «problemes severs» de son.

Dones de més de 40 anys

Segons Milagros Merino, neuròloga de la Unitat de Trastorns neurològics del son de La Paz, afecta sobretot les dones de més de 40 anys i amb problemes previs de son i en menor mesura gent jove i sense fills, així com els que tenen un cronòtip vespertí, és a dir, «els noctàmbuls».