Des de temps immemorials s'ha acudit a les pocions amoroses per augmentar el desig sexual. Herbes, aliments, fongs i fins i tot animals han estat utilitzats per a fins amorosos i sexuals. I moltes d'aquestes creences han arribat fins als nostres dies. Tots hem sentit parlar de les propietats afrodisíaques de la canyella, les maduixes o les ostres. Però que hi ha de cert darrere de tot això?

Amb la finalitat d'aclarir aquest punt el Diari de Girona, del mateix grup editorial que el Setmanari de l'Alt Empordà, ha parlat amb la dietista-nutricionista Mónica Herrero, membre del Consell General de col·legis Oficials de Dietistes-Nutricionistes i vicepresidenta del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes d'Aragó.

Què hi ha de científic darrere d'aquesta creença?

Aquells que estiguin preparant un sopar romàntic hem d'advertir-los que, desafortunadament, no servirà res incloure en el menú aliments com la xocolata, cafè, canyella, vainilla, ostres, els fruits vermells o el gingebre, si l'objectiu és augmentar la libido de la parella.

Perquè, com explica Mónica Herrero, els poders afrodisíacs que s'atribueixen a aquests aliments no són més que “una creença popular, una faula”. I és que com explica aquesta nutricionista, “si busquem una base científica sobre aquestes propietats, no hi ha estudis que consolidin les propietats afrodisíaques de cap aliment”.

D'on sorgeix la idea que certs aliments poden augmentar la libido?

“Sempre hi ha hagut venedors de tota mena de beuratges: per al mal de panxa, per a la caiguda del cabell, per a l'amor, per a la libido... Al llarg dels anys, aquestes creences populars continuen existint, com moltes altres”, explica l'especialista.

Aquest tipus de fórmules a alguns els funcionen i a uns altres, no. Però en realitat, el que està passant és l'acció del famós efecte placebo. “A vegades el poder de la ment, de creure, pot ser suficient per prendre uns aliments i sentir l'efecte placebo desitjat”, en aquest cas un augment del desig sexual.

Aliments estimulants però que res tenen a veure amb el desig sexual

És cert que determinats aliments tenen propietats estimulants, com el cafè, el te, la xocolata o el salmó, entre altres. I aquestes propietats, científicament contrastades, amb el pas del temps “han anat transformant-se a coses més concretes com l'estimulació sexual, que no té res a veure”.

Com explica l'experta, “en l'activitat sexual d'homes i dones està implicada tota una col·lecció de neurotransmissors i hormones”. Entre ells:

Dopamina : neurotransmissor relacionat amb les sensacions plaents i de relaxació.

: neurotransmissor relacionat amb les sensacions plaents i de relaxació. Noradrenalina : relacionada amb la pressió sanguínia, l'estrès o la freqüència cardíaca.

: relacionada amb la pressió sanguínia, l'estrès o la freqüència cardíaca. Serotonina : implicada en els estats d'ànim.

: implicada en els estats d'ànim. Testosterona : la principal hormona masculina.

: la principal hormona masculina. Estrògens : hormones femenines.

: hormones femenines. Oxitocina : coneguda popularment com l'hormona de l'amor per estar directament relacionada amb els comportaments socials i emocionals.

: coneguda popularment com l'hormona de l'amor per estar directament relacionada amb els comportaments socials i emocionals. Cortisol: hormona alliberada en moments d'estrès.

Doncs bé, “hi ha determinats aliments com la xocolata, te, canyella... estimulen alguna d'aquestes hormones o neurotransmissors, però només això” assegura Mónica Herrero.

Per exemple, la xocolata estimula la serotonina i el cafè augmenta la noradrenalina, ens manté més desperts i en alerta. Les ostres tenen un alt contingut en zinc, un mineral que “contribueix a la fertilitat i reproducció normal de l'humà, així com altres nutrients, però segueix sense ser un aliment afrodisíac”, assenyala la dietista-nutricionista.

És a dir, fora d'aquest efecte estimulador no existeix cap evidència científica que ens permeti assegurar que prenent aquests aliments experimentarem un desig sexual major.

Quin tipus d'alimentació hauríem de portar per a tenir una salut sexual plena i sana?

Una vegada aclarit que no existeixen fórmules màgiques per fer créixer el desig sexual, la següent qüestió que s'ha plantejat a l'especialista és com ha de ser la nostra alimentació perquè la nostra activitat sexual sigui plena i sana.

Mónica Herrero ho té clar i ens dona les claus per a aconseguir-ho:

Una alimentació variada i equilibrada, en la qual predominin els vegetals i les fruites.

No consumir begudes alcohòliques, carbonatades o ensucrades.

Prescindir dels productes processats i ultraprocessats.

No fumar.

Estar el més sa possible, no patir cap malaltia.

El descans, cal dormir les hores recomanades.

Deixar a un costat el sedentarisme i realitzar algun tipus d'activitat física tots els dies.

Cuidar els nivells d'estrès.

“En definitiva, portar una vida sana farà que tinguem una bona qualitat de vida en tots els seus àmbits”, també en el sexual, conclou Herrero.