La neteja de casa ha anat evolucionant des que fa segles es netejava el terra agenollat i a mà. Ja en el Renaixement van néixer els primers prototips d’escombra: un grapat de branques lligades.

Posteriorment, les fibres utilitzades es van anar perfeccionant fins arribar a les actuals, fetes de crin. I ja al segle XX van néixer els aspiradors i els robots aspiradors, cada cop més sofisticats, més potents i amb més accessoris.

Però també hi ha un truc que et permetrà multiplicar l’eficàcia del teu aspirador i netejar fins al lloc més recòndit de casa sense invertir en un aparell més potent ni en nous accessoris.

Fabrica els teus accessoris

I amb un estri ben barat: un rotllo de paper higiènic o de cuina. Només has d’aixafar el rotllo i donar-li la forma dels racons (és a dir, doblegar-lo per la meitat) i col·locar-lo a l’extrem del tub de l’aspirador, unint-lo amb cinta americana o adhesiva i aspirant les cantonades.

Si per contra t’interessa aspirar escletxes com les del teclat d’un ordinador, per exemple, n’hi ha prou que col·loquis una tapa de plàstic o cartró fi al tub de l’aspirador al que prèviament li hauràs fet un forat circular amb un cilindre petit si es tracta d’un cartró o amb un encenedor si la tapa és de plàstic. Així podràs aspirar més fàcilment els forats sense arrencar les tecles per la força succionadora de l’aspirador.