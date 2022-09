La Badia de Roses celebra enguany el 10è aniversari de la seva integració en l’Associació de les Badies Més Belles del Món -una quarantena a tot el món-, motiu pel qual ofereix un programa de 10 experiències gratuïtes, en honor a aquest reconeixement. 10 propostes de benestar, moments de calma i qualitat per a un mateix, a l’única badia del món amb proporció àuria, forma geomètrica a la qual, des de l’antiga Grècia fins a la ciència actual, se li atribueixen propietats terapèutiques i harmonitzadores del cos i la ment.

Caminar conscient i bany de tardor, practicar earthing sentint el contacte amb el mar i la terra amb les onades trencant als nostres peus, exploració sensorial amb sonoteràpia, concert meditatiu acompanyat per instruments ancestrals, sessió de txikung a la riba del Fluvià seguit d’un passeig contemplatiu amb caiac, o practicar ioga sensorial envoltats de natura o sobre una planxa de pàdel... Formen part del programa de tardor de ‘Sent la Badia’, que ofereix una visió integradora de la qualitat de vida a nivell físic, mental, emocional i espiritual.

La programació ofereix un total de 10 experiències de benestar, que abasta els cinc caps de setmana d’octubre i que tenen lloc en diferents emplaçaments dels quatre municipis que conformen la badia: l’Escala-Empúries, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries-Empuriabrava i Roses.

En el context actual, en què l'estil de vida es veu perjudicat per l'augment de l'estrès, l'ansietat o la depressió, el turisme de benestar està incrementant la seva demanda. Per aquesta raó, els municipis de la badia de Roses ja fa uns anys que ofereixen el programa ‘Sent la Badia’, amb activitats de desenvolupament personal, millora de la salut mental i física, consciència... per assumir la responsabilitat del propi benestar.

Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Roses (972 257 331 o turisme@roses.cat).