Els investigadors descobreixen per què el cervell gaudeix de la música

La comunicació entre els circuits auditius i de recompensa del cervell és la raó per la qual les persones troben la música gratificant, segons una nova investigació publicada a la revista 'JNeurosci'. Tot i no tenir beneficis biològics evidents, els humans estimen la música. Els estudis de neuroimatge posen de manifest les similituds entre la manera en què els circuits de recompensa del cervell processen la música i altres recompenses com el menjar, els diners i l'alcohol. No obstant això, els estudis de neuroimatge són correlatius per naturalesa.

En el nou estudi, els investigadors van tractar de determinar el paper causal d'aquests circuits mitjançant una estimulació cerebral no invasiva. Un grup d'aficionats a la música pop va escoltar un conjunt de cançons pop mentre l'equip d'investigació mesurava la seva activitat cerebral amb ressonància magnètica. Abans de l'exploració, l'equip va excitar o inhibir indirectament el circuit de recompensa del cervell amb estimulació magnètica transcranial.

L'excitació del circuit de recompensa abans d'escoltar la música va augmentar el plaer que sentien els participants en escoltar les cançons, mentre que la inhibició va disminuir el plaer. Aquests canvis en el plaer induït estaven relacionats amb canvis en l'activitat del nucli acumbent, una regió clau del circuit de recompensa.

Els participants amb la diferència més gran en el plaer també van mostrar la diferència més gran en l'activitat sincronitzada entre les regions auditives i de recompensa. Aquests resultats indiquen que les interaccions entre les regions auditives i de recompensa impulsen el plaer que sentim en escoltar música.