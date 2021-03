Com rentar bé els aliments i la cuina per eliminar els bacteris que ens poden fer emmalaltir

Una cosa tan senzilla com no rentar bé un ganivet pot fer que els bacteris d'un filet de carn acabin a una barra de pa en l'entorn de la nostra cuina. En general, la falta d'higiene en la manipulació d'aliments crus, carns, peixos, fruites i verdures pot portar-nos al consum de microorganismes perjudicials per a la nostra salut i que, cada cop més, són resistents als antibiòtics.

Succeeix perquè, com la majoria dels éssers vius, els bacteris posseeixen mecanismes que els permeten adaptar-se a les diferents situacions ambientals. Davant l'ús indiscriminat d'antibiòtics, tant en animals com en humans, molts bacteris desenvolupen estratègies que els permeten evadir-se d'aquests medicaments. A més, com que tenen la capacitat de compartir la seva informació genètica, acaben disseminant aquesta resistència a altres microorganismes.

Si a aquest còctel li afegim que la mobilitat actual de la població s'encarrega de dispersar les soques resistents per tot el planeta, el problema aconsegueix dimensions mundials. Amb les traves que això pot posar al tractament de moltes malalties infeccioses.



La dificultat de seguir la pista als microbis

El que cal no perdre de vista és que existeixen diverses vies per les quals aquests bacteris acaben arribant a nosaltres: per contacte entre animals i humans; a través d'aigües contaminades amb bacteris fecals que poden contaminar vegetals, fruites o mariscos; pel consum d'aliments d'origen animal que continguin bacteris; o mitjançant contaminació creuada. Els bacteris resistents poden disseminar-se en les explotacions ramaderes, els escorxadors, les indústries que elaboren aliments i, fins i tot, a la nostra llar.

Què podem fer nosaltres com a consumidors d'aliments?

La cadena alimentària està formada per una sèrie de baules i nosaltres, com a consumidors, som l'últim esglaó. És per això que, a l'hora de manipular els aliments, és important prevenir les infeccions rentant-nos sovint les mans, preparant els aliments en condicions higièniques i evitant el contacte dels aliments amb malalts.

Però quines són aquestes condicions higièniques?

L'OMS ofereix algunes claus per a la innocuïtat dels aliments: mantenir la neteja de la zona de treball; separar aliments crus i cuinats; mantenir els aliments -crus i cuinats- a temperatures segures; i usar aigua i matèries primeres innòcues per cuinar.

A més, és convenient triar aliments que en la seva producció no s'hagin utilitzat antibiòtics amb la finalitat d'estimular el creixement ni de prevenir malalties en animals sans. I en cas de desinfectar les zones on manipulem aliments, anar canviant i rotants els productes desinfectants.

Aquest conjunt de mesures podria ajudar a prevenir la propagació de bacteris resistents o tolerants al llarg de la cadena alimentària. Cal no perdre de vista que es calcula que el 2050 hi haurà més morts per bacteris resistents a antibiòtics que per càncer, i molts d'aquests bacteris vénen dels aliments. Evitar-ho és a les nostres mans.