Un restaurant de l'Alt Empordà, entre els 100 favorits dels espanyols

Quatre restaurants gironins s'han colat en el rànquing dels 100 restaurants favorits dels espanyols el 2020. Aquest llistat s'ha elaborat segons les opinions dels usuaris d'El Tenedor, una aplicació que permet reservar taula online a milers de restaurants de tot el món.

En onzena posició, Ca l'Enric (La Vall de Bianya) és el restaurant gironí més ben valorat, segons el rànquing. El segueixen el Casamar (Llafranc) en la posició 35, Les Cols (Olot) en la posició 50 i l'Empòrium (Castelló d'Empúries) en la posició 57.



El "top" tres

La Casona del Judío (Santander), del català Sergi Bastard, encapçala la classificació dels 100 restaurants favorits dels espanyols el 2020. La Casona del Judío és un restaurant ubicat en una antiga casa indiana del segle XIX de Santander i regentat per Bastard, que ofereix una cuina que «barreja originalitat i tradició a parts iguals, amb una tècnica assentada i utilitzant productes locals càntabres com a protagonistes de totes les seves elaboracions». «És un veritable orgull aconseguir aquest lloc, ja que és un reconeixement que arriba d'aquells a qui dediquem el nostre dia a dia: els comensals i en un any tan dur per a tothom, assegura Bastard.

El segon més ben valorat pels usuaris d'ElTenedor ha sigut un altre restaurant càntabre, Cenador de Amós (Villaverde de Pontones), de Jesús Sánchez, l'únic tres estrelles Michelin de la regió i que repeteix el que ja va aconseguir el 2019, i el segueix El Portal del Echaurren, de Francis Paniego, a Ezcaray (La Rioja).

La Comunitat de Madrid, amb 18 restaurants dins del rànquing, és la regió amb més representació d'Espanya, seguida de Catalunya (14) i el País Valencià, amb 11.

Per elaborar aquest llistat es tenen en compte les notes que els clients han posat als restaurants, el volum d'opinions generades durant l'any, les visites a la fitxa del restaurant a la plataforma i les reserves generades.



El 100 restaurants dels espanyols del 2020

1.Casona del Judío by Sergio Bastard – Santander, Cantàbria

2. Cenador de Amós de Jesús Sánchez – Villaverde de Pontones, Cantàbria

3. El Portal de Echaurren – Ezcaray, La Rioja

4. El Bohío – Illescas (Toledo), Castella-La Manxa

5. La Boscana – Bellvis (Lleida), Catalunya

6. Martín Berasategui – Lasarte-Oria (Guipúscoa), País Basc

7. Koy Shunka – Barcelona, Catalunya

8. Can Jubany – Calldetenes (Barcelona), Catalunya

9. Cocina Hermanos Torres – Barcelona, Catalunya

10. Raíces – Carlos Maldonado – Talavera de la Reina (Toledo), Castella-La Manxa

11. Ca l'Enric– La Vall de Bianya (Girona), Catalunya

12. HORCHER Madrid, C. Madrid

13. L'escaleta – Cocentaina (Alacant), C. Valenciana

14. Amelia by Paulo Airaudo – Donostia / Sebastià, País Basc

15. Adrián Quetglas – Palma de Mallorca, Illes Balears

16. El Xato – La Nucia (Alacant), C. Valenciana

17. Lluerna – Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Catalunya

18. Bagá –Jaén, Andalusia

19. Baluarte de Óscar García – Sòria, Castella i Lleó

20. Dama Juana de Juan Aceituno – Jaén, Andalusia

21. Oria de Martín Berasategui – Barcelona, Catalunya

22. Etxeko Madrid by Martín Berasategui – Madrid, C. Madrid

23. Retiro Da Costiña de Manuel Costiña – Santa Comba (A Corunya), Galícia

24. Béns d'Avall – Sóller (Mallorca), Illes Balears

25. Miguel González – Castadón (Ourense), Galícia

26. El Doncel by Enrique Pérez – Sigüenza (Guadalajara), Castella-La Manxa

27. Venta Moncalvillo (Hermanos Echapresto) – Daroca de Rioja, La Rioja

28. El Flaco – Madrid, C. Madrid

29. La Guagua Blanca – Maspalomas (Gran Canària), Illes Canàries

30. Arume – Palma de Mallorca, Illes Balears

31. Koma – Collado Mediano (Madrid), C. Madrid

32. Maralba – Almansa (Albacete), Castella-La Manxa

33. Árbore Da Veira de Luis Veira – A Coruña (Galícia)

34.Yeyu – Cercedilla (Madrid), C. Madrid

35. Casamar Restaurant – Llafranc (Girona), Catalunya

36. Ikaitz – Donostia/Sebastián, País Basc

37. Orobianco – Calp (Alicante), C. Valenciana

38. La Finca de Susi Díaz – Elche (Alacant), C. Valenciana

39. Taberna López – Segovia, Castella i Lleó

40. Maro Azul – Barcelona, Catalunya

41. Andra Mari – Elexalde Galdakao (Biscaia), País Basc

42. Les Moles de Jeroni Castell – Ulldecona (Tarragona), Catalunya

43. Abantal – Sevilla, Andalusia

44. Donaire – Costa Adeje (Tenerife), Illes Canàries

45. Cabaña Buenavista de Pablo González – El Palmar O Lugar De Don Juan, Múrcia

46. Picones de Maria | Casa de Comidas – Madrid, C. Madrid

47. Arenas Lounge – Tías (Las Palmas), Illes Canàries

48. Atelier Etxanobe de Fernando Canales – Bilbao, País Basc

49. DINS SANTI TAURA – Palma de Mallorca, Illes Balears

50. Les Cols Restaurant de Fina Puigdevall – Olot (Girona), Catalunya

51. Muna – Ponferrada (León), Castella i Lleó

52. Quatre Molins – Cornulleda de Montsant (Tarragona), Catalunya

53. Davanti Food & Market – Madrid, C. Madrid

54. La Aquarela – Barranco de la Verga (Las Palmas), Illes Canàries

55. Tula – Jávea (Alacant), C. Valenciana

56. Casa Gerardo – Prendes, Astúries

57. Empòrium – Castelló d'Empúries (Girona), Catalunya

58. Trattoria Piccolo Mío – Boadilla del Monte (Madrid), C. Madrid

59. El Corral de Indianu de José Antonio Campo Viejo – Arriondas, Astúries

60. Maruja Limón de Rafa Centeno – Vigo, Galícia

61. Terraza Jardín Felipe – Navacerrada, C. Madrid

62. Café de Oriente – Madrid, C. Madrid

63. Los Patos – Hospes Palacio de los Patos – Granada, Andalusia

64. Fonda España by Martín Berasategui – Hotel España – Barcelona, Catalunya

65. Izakaya Han – Madrid, C. Madrid

66. Caelis – Barcelona, Catalunya

67. Gioia by Davide Bonato – Madrid, C. Madrid

68. Querida Margarita – Santander, Cantàbria

69. Marc Fosh – Palma de Mallorca, Illes Balears

70. Lienzo – Valencia, C. Valenciana

71. Yakiniku Rikyu – Madrid, C. Madrid

72. Nova– Ourense, Galícia

73. El Tormo – Madrid, C. Madrid

74. Boroa Jatetxea – Amorebieta-Echano (Biscaia), País Basc

75. El Albero – Toledo, Castella-La Manxa

76. Baeza & Rufete – Alicante, C. Valenciana

77. Ca n'Ignasi– Inca, Illes Balears

78. Yayo Daporta – Cambados (Pontevedra), Galícia

79. Asador Nuevo Porche – Madrid, C. Madrid

80. Templo – Alicante, C. Valenciana

81. Vandal Palma – Palma de Mallorca, Illes Balears

82. La Costa de José Álvarez – El Ejido (Almeria), Andalusia

83. Los Rincones del Marqués – Hotel Palacio de Villapanés – Sevilla, Andalusia

84. A'Kangas by Urrechu – Alcobendas (Madrid), C. Madrid

85. Gordon 10 – Valencia, C. Valenciana

86. Etereo by Pedro Nel – Santa Cruz de Tenerife, Illes Canàries

87. El Retiro de Ricardo Sotres – Pancar, Astúries

88. La Casa de Manolete Bistró – Córdoba, Andalusia

89. El Pedrusco de Aldealcorvo – Madrid, C. Madrid

90. Verum – Tapas Bar & Restaurant – El Asador de Málaga – Màlaga, Andalusia

91. Beat – Calpe (Alacant), C. Valenciana

92. Dromo – Badajoz, Extremadura

93. La Prensa – Zaragoza, Aragón

94. Juan Carlos Ferrando Restaurante – Logronyo, La Rioja

95. Lillas Pastia de Carmelo Bosque – Osca, Aragó

96. Casa Manolo León – Sevilla, Andalusia

97. Mesón de Cándido – Segovia, Castella i Lleó

98. Ampar – Hospes Palau de la Mar – València, C. Valenciana

99. Yugo de Julián Mármol – Madrid, C. Madrid

100. Los Guayres – Lomo Quiebre (Las Palmas), Illes Canàries