Empuriabrava és paradís de lleure i port segur per a navegants de tot el món

Quan a principi dels anys seixanta del segle passat es va començar a esbossar com seria la nova urbanització que s'havia de construir en el front de mar de Castelló d'Empúries, els seus promotors van tenir clar que era l'espai ideal per a fer de la navegació la seva millor carta de presentació. Així va néixer Empuriabrava, una de les marines residencials més grans i ben delimitades del món.

Amb uns vint-i-cinc quilòmetres de canals navegables, un club nàutic, cinc mil amarratges i un port amb bocana de sortida a una de les badies del club de les més belles del Món, Empuriabrava és, des de fa anys, un referent indiscutible per a tots aquells que gaudeixen dels esports nàutics en tots els seus vessants.

La construcció dels canals va ser llarga i feixuga, però va donar com a resultat una combinació d'èxit: habitatges amb amarratges per a poder sortir de casa i començar a gaudir del paisatge empordanès des del primer moment.

Aquest fet també va donar peu al creixement d'una indústria nàutica capdavantera, d'empreses locals i internacionals, que representen les millors marques en l'àmbit mundial.

Per la seva configuració, Empuriabrava és també el port més segur de la Mediterrània. Tots els navegants saben que un cop entren per la bocana, la seva embarcació no ha de patir per cap temporal.

Llanxes, iots i velers privats són presents en els canals on també hi ha la possibilitat de llogar-les per a fer travesses curtes o de mitja i llarga durada. Per al turisme familiar i de proximitat, existeix una atractiva oferta de petites embarcacions elèctriques que permeten recórrer la marina en una ruta que posa al descobert la seva veritable magnitud, encara força desconeguda fins i tot per als mateixos empordanesos.

Per a la gent que no tingui permís de navegació no cal patir, són diverses les empreses que lloguen llanxes que es poden portar sense tenir-lo dins dels límits reglamentats.



Accés a la Costa Brava nord

A més de ser un atractiu turístic i un port segur, els canals també són la plataforma d'accés a un dels paisatges marins més preuats de la conca mediterrània: la Costa Brava Nord. Des d'Empuriabrava, qualsevol navegant pot començar la seva singladura per la badia de Roses, flanquejada per les aigües de tres parcs naturals: els de l'Empordà, el cap de Creus i el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Vorejar la costa des de Roses cap a Cadaqués i fondejar en alguna de les seves cales és un dels passatemps favorits dels navegants. També ho és la pesca esportiva i el submarinisme, dues activitats de lleure que formen part de l'ampli catàleg d'Empuriabrava.

La marina està flanquejada pel riu la Muga i el rec dels Salins. Dos sistemes fluvials que marquen els límits de les tres platges del municipi: la gran d'Empuriabrava, la de la Rubina, que arriba al grau de Santa Margarida de Roses, i la de can Comes, en els terrenys del Parc Natural dels Aiguamolls.

La platja gran està dotada de tota mena de serveis públics, ben ordenada i amb un esplèndid passeig acabat de reformar. No hi falten vàters, dutxes, bars i restaurants, pistes poliesportives i de skate i, sobretot, un ampli sorral que permet tota classe d'activitats esportives, entre elles, i ja dins l'aigua, la natació segura amb boies de delimitació.

A la desembocadura de la Muga hi ha l'Escola Municipal de Vela. En aquest punt és on comença l'aprenentatge per a la navegació per als més joves, en un espai tranquil i segur que connecta amb el camí natural que porta el nom del popular riu empordanès.

No són pocs els atletes nacionals i internacionals que han fet d'Empuriabrava el seu lloc de preparació: nedar, córrer i anar amb bicicleta. Empuriabrava ho té tot per a garantir la seva activitat. La platja de Can Comes, situada entre la Muga i les llacunes dels Aiguamolls, és la més verge de totes i gaudeix d'una protecció especial. Just a tocar seu, a la vora del Fluvià, es desenvolupa cada any el campionat mundial de Windsurfing.

I és que les aigües de la badia de Roses i els seus especials vents tèrmics, fan d'ella un dels punts neuràlgics de la navegació a vela per a esportistes i aficionats de tot el món. A més del windsurfing, el kitesurf té una legió d'adeptes fàcilment identificables davant de la Rubina. Les seves maniobres i salts deixen meravellat tothom, però també posen en evidència l'atractiu del front de mar castelloní.



Motor, vela i rem

Empuriabrava bé podríem dir que és la capital d'una trilogia navegable excepcional: motor, vela i rem. A part de llanxes i iots, la marina acull moltes classes de motos aquàtiques, privades i de lloguer, que serveixen per a fer excursions per la badia. La importància de la vela és fàcil de comprovar si passegem pels canals i observem la gran quantitat de pals que coronen les embarcacions.

Empuriabrava també té un lloc per als amants del rem, amb canoa, amb caiac o amb llagut. El Club Xon's representa el municipi en les competicions catalanes, havent obtingut resultats notables aquests darrers anys. I més enllà de navegar, els canals d'Empuriabrava també ofereixen l'opció de ser visitats, tot vorejant-los, a peu o amb bicicleta. Per a molts, aturar-se en el canal de la bocana per veure entrar i sortir les embarcacions ja és un motiu d'atracció i de curiositat.

Trobareu més informació a www.castelloempuriabrava.com